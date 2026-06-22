Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo para hoy 22 de junio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 22 de junio del 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Artemisa
22 de junio de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Casi toda la vida te has puesto una coraza difícil de romper, ya es hora de mostrar un poco de amor, tanta frialdad termina acabando cualquier relación.

Número del día: 2

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay formas más acertadas de demostrar que ya no quieres a alguien, pero desde la grosería y el despotismo no puede ser. Cambia de método.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

Aprende a bajar un poco la guardia con tu pareja, estás siendo muy injusto estos días. Te muestras muy sensible.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No permitas que las diferencias con tus seres queridos sean eternas. Hay que ser un poco más amable para sanar.

Número del día: 8

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La honestidad te caracteriza, pero te estás pasando de la raya. Tu actitud “sobradora” no le puede ganar a tu corazón.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Si debes sacudirte de la tristeza, hay que hacerlo ya. No puedes seguir en ese mar de caos emocional sin salida.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

Idealizas tanto a la gente que después terminas perjudicado, ojo con eso, desconfiar a veces también te permite identificar señales.

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Pensar de manera frecuente que vas a perder por arriesgar tus sentimientos, solo atrae desequilibrio. Actúa ya.

Número del día: 15

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Siempre existe la posibilidad de elegir, así que si no estás de acuerdo con algo manifiéstalo. Estás atrapado en un laberinto de conveniencia.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tienes que perdonar de corazón para poder avanzar. No puedes seguir arrastrando con personas que no te valoran, eso solo te estanca.

Número del día: 1

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Este es el momento de la expansión, de creer en ti y abrir una nueva puerta al futuro. No lo pienses más, lánzate, vas a triunfar.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Se te olvida que las personas son autónomas y quieres controlarlas por miedo, así no funciona. La tensión en la pareja solo crea distanciamiento.

Número del día: 10

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.