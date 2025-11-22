Horóscopo para hoy 22 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No arriesgues tu relación actual porque te pesa la rutina, esa es la vida, solo tú sabes quién está obrando equivocadamente.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Libérate, expresa lo que sientes y bloquea la energía negativa. Arreglar tanto enredo y creer que todo está bien, solo indica que vas por mal camino.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si no van a tu ritmo, corta lazos y dedica energía a lo verdaderamente esencial: recuperar el cariño familiar.
Ángel del día: Gabriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No es obligatorio encajar en todo lado; a veces conviene esperar hasta hallar un espacio donde puedas sentirte cómodo.
Ángel del día: Rafael
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Solo tú sabes los desafíos y dolores que has enfrentado recientemente. Oídos sordos con quienes te juzgan.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Ya procesaste la lección y derramaste lágrimas que te ayudaron a sanar. Avanza.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Agradece lo vivido, cada cosa que te ha pasado te hace más consciente y protector de tus sentimientos.
Ángel del día: Adzaquiel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
¿Crees que retirarte traerá cambios favorables? Es todo lo contrario, la clave está en persistir.
Ángel del día: Gabriel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Entraste en una etapa de serenidad y equilibrio que debes aprovechar. No está bien creer que no mereces tranquilidad. Cuidado.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
No traicionaste a nadie, tampoco tienes que buscar perdón. La vida te mostró quien verdaderamente estaba a tu lado.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Si realmente creciste, demuestra que sabes expresar tus emociones. Esos ataques de celos ya no deberían reinar, los reclamos fueron suficientes.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Suelta el pasado y disfruta el presente sin culpas. Si no eres capaz de defender tus emociones, no podrás lidiar con las de los demás.
Ángel del día: Uriel
