Horóscopo para hoy 22 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No arriesgues tu relación actual porque te pesa la rutina, esa es la vida, solo tú sabes quién está obrando equivocadamente.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Libérate, expresa lo que sientes y bloquea la energía negativa. Arreglar tanto enredo y creer que todo está bien, solo indica que vas por mal camino.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si no van a tu ritmo, corta lazos y dedica energía a lo verdaderamente esencial: recuperar el cariño familiar.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No es obligatorio encajar en todo lado; a veces conviene esperar hasta hallar un espacio donde puedas sentirte cómodo.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Solo tú sabes los desafíos y dolores que has enfrentado recientemente. Oídos sordos con quienes te juzgan.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Ya procesaste la lección y derramaste lágrimas que te ayudaron a sanar. Avanza.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Agradece lo vivido, cada cosa que te ha pasado te hace más consciente y protector de tus sentimientos.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

¿Crees que retirarte traerá cambios favorables? Es todo lo contrario, la clave está en persistir.

Ángel del día: Gabriel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Entraste en una etapa de serenidad y equilibrio que debes aprovechar. No está bien creer que no mereces tranquilidad. Cuidado.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No traicionaste a nadie, tampoco tienes que buscar perdón. La vida te mostró quien verdaderamente estaba a tu lado.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Si realmente creciste, demuestra que sabes expresar tus emociones. Esos ataques de celos ya no deberían reinar, los reclamos fueron suficientes.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Suelta el pasado y disfruta el presente sin culpas. Si no eres capaz de defender tus emociones, no podrás lidiar con las de los demás.

Ángel del día: Uriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.