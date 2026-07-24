Horóscopo para hoy 24 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Es verdad que tu sinceridad siempre te salva y muestra tu transparencia. Pero esta vez, te equivocaste y mal.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tienes la energía puesta en una respuesta que va a ser negativa, eso pasa porque el universo te pide que no insistas más.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Que nadie altere tus pensamientos solo por querer verte mal, escucha, pero no tomes en cuenta nada negativo.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No necesitas a nadie para ser feliz, primero tienes que aprender a amar para que todo fluya.

Arcano del día: El colgado

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Deja de creer que te las sabes todas y déjate ayudar a salir de ese círculo romántico vicioso en el que vives.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Agradece porque todo lo que tienes ahora, le costó lágrimas a la gente que te tendió la mano.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

¿Por qué crees que te mereces todo sin el mínimo esfuerzo? Un poco de consciencia hoy está bien.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Sigues anhelando una relación del pasado que solo te dejó fracturas. Aprende a reconocer el verdadero amor.

Arcano del día: La Torre

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

En realidad, parece que nada te hace feliz. Con el mal carácter no se cumplen los sueños.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Sentir que quieres dar más y no poder, no está mal. Quizá es tu cuerpo resistiéndose a que no lo dejes descansar.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Los duelos hay que vivirlos, fingir que estás bien para demostrar tu fortaleza no es lo indicado ahora mismo.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Llevas a tu familia al límite por no dejarlos hablar. Ya basta de volver a los mismos errores del pasado.

Arcano del día: La templanza

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