Horóscopo para hoy 24 de junio del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

En vez de esperar tanto de los demás, recuerda que todo eso que anhelas puede ser un regalo para ti mismo. Eres suficiente, no lo olvides jamás. Número del día: 12

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Qué felicidad que te hayas dado cuenta de que tomaste la decisión correcta. El tiempo siempre será sabio y te ayudará a liberarte de cadenas de dolor. Número del día: 1

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

A veces es bueno que desordenes tus pensamientos, no hay nada más gratificante que volver a encontrarte para recuperarte. Número del día: 4

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Intenta, siente, llora y vuelve a tomar fuerzas para recuperar a esa persona especial que perdiste. Seguro que bajar la cabeza es un avance para reconectarte con sus emociones.

Número del día: 9

Leo (23 julio – 22 agosto)

Si te duele mucho, simplemente observa todo lo que hay a tu alrededor. La vida siempre enviará señales para que recuperes las fuerzas que hoy te hacen falta. Número del día: 15

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Sacar a alguien de tu alma no es como cambiarte de camisa. Es un proceso que requiere de sabiduría y de soltar todo aquello que no te has atrevido a aprender. Número del día: 3

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Sé libre y vuelve a pensar en ti. La época sombría que viviste hace unos meses está empezando a desaparecer. No presiones el tiempo, al final te está enseñando algo. Número del día: 7

Escorpión (23 octubre- 22 noviembre)

Si le das paz a la gente, atráela a tus días. Ojalá pudieras verte con los ojos que te ven los demás. Tú puedes con todo, nunca dudes de eso, las cosas buenas te van a encontrar.

Número del día: 8

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Deja de estar suponiendo todo el tiempo, deja que las cosas pasen a su ritmo, no le exijas tanto a la vida, si eso que esperas es para ti, seguro que pasará. Número del día: 6

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Respétate, quiérete y admírate. No acuses al tiempo de no hacerlo, te enfocaste en personas que no debías y empezaste a perderte en el camino. Número del día: 20

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Por ahora es mejor no insistir, no entusiasmarte, no “meterle tanta mente”, hay que dejar que todo fluya. Disfruta el momento, los segundos o las horas, sin esperar nada. Número del día: 0

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Despacito te has ido convirtiendo en la persona que siempre anhelaste ser. Ahora no lo ves, pero quienes te rodean ven los resultados de tus ganas y dedicación por ser mejor.

Número del día: 9

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.