Horóscopo para hoy 24 de junio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Un llamado a la calma, por favor. A veces te apasionas tanto con temas de los demás, que terminas metido en líos innecesarios.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay que organizar la casa, no la que vives, sino la espiritual, estás desconectado de tus raíces, de tus creencias y de tus emociones.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

La información que necesitas para tomar decisiones va a llegar sin que la busques. Ahí descubrirás toda la verdad.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si ya no te sientes seguro en un lugar, lo mejor es cambiar de rumbo. No te llenes de ansiedad innecesariamente, déjale todo al destino.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Con el tiempo has dejado de mostrarte, ahora más que nunca tu brillo debe salir a relucir. Es tiempo de volver a ser protagonista.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es normal que te sientas agotamiento físico, es tu mismo cuerpo pidiendo que dejes de pisar el acelerador a fondo.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si vas a hacer una recomendación, hazla desde el amor, y lo más importante, sin pedir nada a cambio.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Esta semana debes estar atento a muchos movimientos laborales y emocionales que te harán enfrentarte con tus ideales.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás construyendo un campo minado y no te das cuenta. La rutina está haciendo que se apaguen muchas emociones.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Ya no estás dispuesto a aguantar nada, es tiempo de poner límites y de dejar que el karma se encargue de los demás.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Parece que tú y tu pareja están perdiéndose en el camino. Es tiempo de hablar, y de aclarar si el futuro de ambos está pensado para dos o solo para uno.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

¿Quién dijo que ahora eres juez y parte en los problemas de tu familia? Por favor hazte a un lado, no puedes salvar lo insalvable.

Palabra del día: Comunicación

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