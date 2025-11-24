Horóscopo para hoy 24 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Ya no te gusta nada, no te emocionan tus avances y te sumergiste en vivir sin emoción. ¿Qué pasa contigo? Replantéate tus objetivos.
Número del día: 11
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
¿En qué momento dejaste de ser empático con quienes te rodean? Señalar es tu pasatiempo; ten presente que, “no eres perita en dulce”.
Número del día: 10
Aries (21 marzo - 20 abril)
Es momento de dejar de manipular a otros. No puedes seguir tomándote a la ligera tus acciones, que hieren a quienes te rodean.
Número del día: 3
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Se aproxima una consecuencia seria si no pides disculpas a tus seres queridos. La falta de respeto jamás resuelve nada.
Número del día: 1
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Mantén tu claridad mental para priorizar lo que sientes y lo que importa. No te dejes llevar por las emociones, piensa antes de actuar.
Número del día: 5
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Viejos problemas están nublando tu mente y afectando tu relación. El anhelo del pasado te va a salir caro. Vive y disfruta del presente.
Número del día: 9
Leo (24 julio - 23 agosto)
Otros sienten que obstaculizas los planes que comparten, aunque escuches. La falta de interés cansa. Valora a quien te aprecia.
Número del día: 14
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Abrirte a opiniones ajenas ayudará a resolver tus conflictos; cambia hábitos que te apagan. Aprovecha las oportunidades y goza del éxito.
Número del día: 1
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tu pareja necesita apoyo en un mal momento; acompaña sin recriminar sus actos. Si no sabes qué hacer, escucha con atención y brinda afecto.
Número del día: 20
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Aléjate del chisme y de cosas que no tienes bajo control. Ya basta de arruinar tu día por los que quieren verte mal. Ten fuerza de voluntad.
Número del día: 7
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Tus emociones están revueltas y ponen tu relación en riesgo. No intentes encender lo que se apagó hace años.
Número del día: 15
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Tu ánimo está muy inestable; no deberías normalizar tanto altibajo emocional. Es tiempo de hablar. Analiza cada situación por fácil que parezca.
Número del día: 0
