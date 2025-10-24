Horóscopo para hoy 24 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tu actitud negativa podría cerrarte puertas. Sé más abierto, a veces te gana más la habladuría de la gente. Sé empático.

Arcano del día: El sol.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Evita enfrentamientos con una figura masculina. No reacciones sin pensar y menos por chismes sin fundamento.

Arcano del día: El colgado.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Día con sorpresas. Mantente alerta y tranquila para enfrentar lo que surja. Evita actuar desde la ansiedad. Mantén la tranquilidad.

Arcano del día: La muerte.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Es momento de reflexionar y ser más compasivo. Deja atrás la rigidez y actúa con empatía.

Arcano del día: La torre.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

El silencio te está afectando. Hablar de lo que te incomoda es el primer paso para sanar. No temas expresarte.

Arcano del día: La luna.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Evita discusiones en pareja. Asume tus errores y comunícate sin manipular. No te aproveches.

Arcano del día: La rueda de la suerte.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Todo lo que lograste es fruto de tu esfuerzo. Recuérdalo y empieza a creer más en ti. Transforma el miedo en valentía.

Arcano del día: El colgado.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Las buenas noticias pueden llegar. Recíbelas desde el corazón, no con sed de venganza. La comunicación dará frutos.

Arcano del día: El diablo.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Baja la guardia. Escuchar sin asumir evitará muchas crisis personales. Perdonarte te ayudará a crecer. Quítate el escudo.

Arcano del día: El sol.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Hoy notarás cuánto has madurado. Avanza con confianza, vas por buen camino. Se trata de vivir la experiencia.

Arcano del día: El sumo sacerdote.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La falta de decisión puede afectarte emocionalmente. Piensa antes de actuar con inteligencia, no con apasionamiento.

Arcano del día: La estrella.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Dudas si vale la pena lo que estás dejando atrás. Escúchate con honestidad. Solo tú tienes la respuesta a esa confusión.

Arcano del día: La muerte.

