Horóscopo para hoy 24 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Delegar también es cuidarte. No tienes que cargarlo todo tú. Descansa. Analiza, toma decisiones y confía en tu equipo.
Palabra del día: Separar.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Estás agotado de una situación que solo existe en tu mente. Libérate y busca tu calma interior. Dile adiós al pasado ahora mismo.
Palabra del día: Control.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tanta inquietud te va a jugar en contra. No sigas dándole vueltas a lo que no puedes resolver. Sé sincero contigo y con los demás.
Palabra del día: Dirección.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Hoy es buen momento para ofrecer disculpas. Estás siendo algo cerrado y eso afecta a quienes te rodean. Sé empático.
Palabra del día: Prudencia.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Aunque sueles tener la razón, no siempre es así. Estás suponiendo mucho con tu pareja, y eso desgasta. Escucha.
Palabra del día: Paciencia.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La felicidad no es permanente. Toca aprender de los altibajos sin dramatizar tanto. De cada error nace una lección.
Palabra del día: Orden.
Leo (24 julio - 23 agosto)
Si ya sabías cómo podía terminar, no te lamentes ahora. Debes asumir con madurez. Los errores son maestros disfrazados.
Palabra del día: Confianza.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tus altibajos emocionales venían de no expresarte. Ahora llega un tiempo de equilibrio y transformación. Disfruta cada momento.
Palabra del día: Conexión.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Estás descuidando tu cuerpo por exceso de actividad. Si no paras, lo sentirás pronto. Tienes que ser tu propia prioridad.
Palabra del día: Aprender.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu actitud ha mejorado con tu familia. Estás más en calma, y eso abre nuevas puertas. Aprovecha las oportunidades.
Palabra del día: Practicidad.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
No te detengas. La clave hoy es insistir hasta lograrlo, vas por buen camino. No tengas miedo y sigue adelante.
Palabra del día: Autonomía.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No hay más que hablar: esa relación necesita cerrarse. Ya no hay vuelta atrás. Aprende a cerrar ciclos.
Palabra del día: Afianzar.
