No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo para hoy 24 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 24 de septiembre del 2025.

Artemisa
24 de septiembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Delegar también es cuidarte. No tienes que cargarlo todo tú. Descansa. Analiza, toma decisiones y confía en tu equipo.

Palabra del día: Separar.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás agotado de una situación que solo existe en tu mente. Libérate y busca tu calma interior. Dile adiós al pasado ahora mismo.

Palabra del día: Control.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tanta inquietud te va a jugar en contra. No sigas dándole vueltas a lo que no puedes resolver. Sé sincero contigo y con los demás.

Palabra del día: Dirección.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hoy es buen momento para ofrecer disculpas. Estás siendo algo cerrado y eso afecta a quienes te rodean. Sé empático.

Palabra del día: Prudencia.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Aunque sueles tener la razón, no siempre es así. Estás suponiendo mucho con tu pareja, y eso desgasta. Escucha.

Palabra del día: Paciencia.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La felicidad no es permanente. Toca aprender de los altibajos sin dramatizar tanto. De cada error nace una lección.

Palabra del día: Orden.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si ya sabías cómo podía terminar, no te lamentes ahora. Debes asumir con madurez. Los errores son maestros disfrazados.

Palabra del día: Confianza.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tus altibajos emocionales venían de no expresarte. Ahora llega un tiempo de equilibrio y transformación. Disfruta cada momento.

Palabra del día: Conexión.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás descuidando tu cuerpo por exceso de actividad. Si no paras, lo sentirás pronto. Tienes que ser tu propia prioridad.

Palabra del día: Aprender.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu actitud ha mejorado con tu familia. Estás más en calma, y eso abre nuevas puertas. Aprovecha las oportunidades.

Palabra del día: Practicidad.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No te detengas. La clave hoy es insistir hasta lograrlo, vas por buen camino. No tengas miedo y sigue adelante.

Palabra del día: Autonomía.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No hay más que hablar: esa relación necesita cerrarse. Ya no hay vuelta atrás. Aprende a cerrar ciclos.

Palabra del día: Afianzar.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar