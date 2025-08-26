Horóscopo para hoy 26 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás encontrando estabilidad emocional. Inicias una etapa de renovación interior muy positiva.

Color del día: Rojo.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La soledad te ha hecho olvidar lo que es amar. Se abre una nueva etapa para vivir y sentir plenamente.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Estás envuelto en una relación dañina. Es momento de frenar este vaivén emocional y recuperar tu amor propio.

Color del día: Morado.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Elige lo que te genere bienestar. No dejes escapar oportunidades, alguien quiere formar algo serio contigo.

Color del día: Verde.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Debes priorizarte. Si te sigues relegando, podrías perder grandes vivencias y vínculos valiosos.

Color del día: Azul.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Ya no puedes ocultar tu incomodidad con alguien que te defraudó. Es momento de cerrar ese ciclo.

Color del día: Amarillo.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Te inquietan mucho tus percepciones. Confía en tu instinto, es una guía útil para evitar tropiezos.

Color del día: Naranja.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estás dejando pasar el impulso de seguir tus verdaderos deseos. Tu malestar interno es una alerta.

Color del día: Gris.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Deja de suponer cosas que no ocurren. Las dudas se aclaran conversando, no imaginando.

Color del día: Rosado.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Finalmente llega la recompensa a tanto esfuerzo. Disfruta este periodo de bienestar merecido.

Color del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Debes afrontar temas pendientes con tu familia. Se aproximan verdades que cambiarán todo.

Color del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tu entorno cercano necesita de ti. Alejarte del estrés te ayudará a reconectar con quienes amas.

Color del día: Café.

