Horóscopo para hoy 26 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Abrirse con los demás no es malo, encontrarás más lealtad que con quien te juraba estaría contigo en todo momento.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La razón por la cual no te cuentan las cosas es porque eres agresivo, respondes mal y usas el cinismo como opinión.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

Sigue soñando en grande, así creas que las cosas no se pueden realizar, la vida te dará una sorpresa que cambiará tus pensamientos.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Sabes escuchar y en este momento, eso será tu carta ganadora para no tener crisis familiares por posturas encontradas.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Presta atención a lo que está pasando a tu alrededor. No puede ser que pierdas de vista señales por la rutina.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Reconoce que esta vez fallaste y que debes bajar la cabeza. Eso no está mal, lo que está mal es hacerte el “loco” con la situación.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tomaste una decisión y la hiciste pública, ahora, debes atenerte a las consecuencias de tu imprudencia.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Cerraste un ciclo y te diste cuenta de que era mejor no seguir “intentando”. Este es el momento de trabajar en estar solo contigo mismo.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás volviendo al punto en donde le echas la culpa a todos de lo que te pasa. Un poco de lógica vendría bien hoy.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Este es un buen momento para evaluar propuestas de cambios laborales. No temas, la decisión es solo tuya.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No les quites a los demás la posibilidad de defenderse por tu terquedad de no querer escuchar. Esta vez estás equivocado.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

La confianza es algo que no es negociable. Si no te estás sintiendo cómodo en pareja, debes hablar ya, antes de que sea tarde.

Palabra del día: Comunicación

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