Horóscopo para hoy 26 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Mereces los buenos momentos que vives. Son fruto de tu esfuerzo, no te han regalado nada.
Animal del día: Caballo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Confía en ti y enfrenta tus miedos. Así podrás avanzar con mayor libertad.
Animal del día: Tigre
Aries (21 marzo - 20 abril)
Deja las excusas y enfócate en resolver esta prueba familiar y emocional. Lo que enfrentes será siempre con la verdad.
Animal del día: Pájaro
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Si lo amas, ve por ello. Intentar es la única forma de tener certezas y no perder la esperanza.
Animal del día: Perro
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tómate el tiempo que necesites para pensar y sanar. Nadie puede limitar tu libertad ni tu poder.
Animal del día: Búho
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Está bien si hoy no puedes con todo. Descansa, respira y recupera la calma tras lo vivido.
Animal del día: Culebra
Leo (24 julio - 23 agosto)
Construye lazos sinceros y recuerda que mereces lo que das. Ámate y sigue cultivando tu sabiduría interior.
Animal del día: Ardilla
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Atraes lo que crees merecer. No te pongas límites que luego te lleven a situaciones difíciles.
Animal del día: Lobo
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Hasta lo difícil trae aprendizaje. Valora tu crecimiento y reorganiza tu camino.
Animal del día: Caballo de mar
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Eres fuerte y decidido. Los cambios llegan y es momento de aprovecharlos.
Animal del día: Conejo
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Rodéate de quien te aporte paz y aléjate de quien te la quite. Cuidarte es tu prioridad.
Animal del día: Gato
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Ya hiciste tu parte. Soltar también es aprender y recuperar estabilidad.
Animal del día: Elefante
