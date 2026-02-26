Horóscopo para hoy 26 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Mereces los buenos momentos que vives. Son fruto de tu esfuerzo, no te han regalado nada.

Animal del día: Caballo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Confía en ti y enfrenta tus miedos. Así podrás avanzar con mayor libertad.

Animal del día: Tigre

Aries (21 marzo - 20 abril)

Deja las excusas y enfócate en resolver esta prueba familiar y emocional. Lo que enfrentes será siempre con la verdad.

Animal del día: Pájaro

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si lo amas, ve por ello. Intentar es la única forma de tener certezas y no perder la esperanza.

Animal del día: Perro

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tómate el tiempo que necesites para pensar y sanar. Nadie puede limitar tu libertad ni tu poder.

Animal del día: Búho

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Está bien si hoy no puedes con todo. Descansa, respira y recupera la calma tras lo vivido.

Animal del día: Culebra

Leo (24 julio - 23 agosto)

Construye lazos sinceros y recuerda que mereces lo que das. Ámate y sigue cultivando tu sabiduría interior.

Animal del día: Ardilla

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Atraes lo que crees merecer. No te pongas límites que luego te lleven a situaciones difíciles.

Animal del día: Lobo

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hasta lo difícil trae aprendizaje. Valora tu crecimiento y reorganiza tu camino.

Animal del día: Caballo de mar

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Eres fuerte y decidido. Los cambios llegan y es momento de aprovecharlos.

Animal del día: Conejo

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Rodéate de quien te aporte paz y aléjate de quien te la quite. Cuidarte es tu prioridad.

Animal del día: Gato

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Ya hiciste tu parte. Soltar también es aprender y recuperar estabilidad.

Animal del día: Elefante

