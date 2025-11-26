Horóscopo para hoy 26 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No es desinterés lo que sientes, sino una necesidad de distanciarte de lo que te roba energía.

Palabra del día: Desapego

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Te acercas cada vez más a esa paz que temías, y es justo que la abraces. La serenidad también merece ser disfrutada.

Palabra del día: Tranquilidad

Aries (21 marzo - 20 abril)

Un gesto de generosidad contigo y con los demás ayudará a sobrellevar estos días difíciles.

Palabra del día: Rumbo

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las dificultades son espejos que muestran tu fortaleza y tu capacidad de reinventarte. Mantén la calma y acoge con cariño la versión de ti que está surgiendo.

Palabra del día: Cautela

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Es clave aprender a fluir con lo inesperado. Sé amable y paciente contigo mismo, porque nadie más puede sanar tus momentos complicados.

Palabra del día: Resiliencia

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Regálate la alegría de ser feliz, aunque sea con lo más sencillo o incluso sin nada material.

Palabra del día: Equilibrio

Leo (24 julio - 23 agosto)

Nadie valorará como tú todo lo que has logrado. Disfruta tus triunfos actuales y reconoce tu esfuerzo sin mirar atrás.

Palabra del día: Seguridad

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Dedica tiempo a lo que nazca de tu corazón. Los sentimientos, cuando se expresan con intención, abren espacios de gratitud.

Palabra del día: Vinculo

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Aléjate de quienes te limitan y solo te generan tristeza. El amor propio es tener el valor de dejar ir lo que no te aporta.

Palabra del día: Aprendizaje

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Cuando la mente y corazón no encuentran acuerdo, lo más sano es soltar lo que aprieta y no deja avanzar. Dejar ir puede ser la decisión más práctica.

Palabra del día: Claridad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Deja que las cosas sigan su curso y confía en que el tiempo mostrará la dirección correcta. Respira y observa cómo el camino se revela.

Palabra del día: Independencia

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aprendiste a sonreír aun en medio del caos, pero recuerda: enfrentar los problemas sigue siendo necesario. No todo se resuelve con un gesto amable.

Palabra del día: Fortaleza

