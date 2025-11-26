Horóscopo para hoy 26 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No es desinterés lo que sientes, sino una necesidad de distanciarte de lo que te roba energía.
Palabra del día: Desapego
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Te acercas cada vez más a esa paz que temías, y es justo que la abraces. La serenidad también merece ser disfrutada.
Palabra del día: Tranquilidad
Aries (21 marzo - 20 abril)
Un gesto de generosidad contigo y con los demás ayudará a sobrellevar estos días difíciles.
Palabra del día: Rumbo
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Las dificultades son espejos que muestran tu fortaleza y tu capacidad de reinventarte. Mantén la calma y acoge con cariño la versión de ti que está surgiendo.
Palabra del día: Cautela
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Es clave aprender a fluir con lo inesperado. Sé amable y paciente contigo mismo, porque nadie más puede sanar tus momentos complicados.
Palabra del día: Resiliencia
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Regálate la alegría de ser feliz, aunque sea con lo más sencillo o incluso sin nada material.
Palabra del día: Equilibrio
Leo (24 julio - 23 agosto)
Nadie valorará como tú todo lo que has logrado. Disfruta tus triunfos actuales y reconoce tu esfuerzo sin mirar atrás.
Palabra del día: Seguridad
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Dedica tiempo a lo que nazca de tu corazón. Los sentimientos, cuando se expresan con intención, abren espacios de gratitud.
Palabra del día: Vinculo
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Aléjate de quienes te limitan y solo te generan tristeza. El amor propio es tener el valor de dejar ir lo que no te aporta.
Palabra del día: Aprendizaje
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Cuando la mente y corazón no encuentran acuerdo, lo más sano es soltar lo que aprieta y no deja avanzar. Dejar ir puede ser la decisión más práctica.
Palabra del día: Claridad
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Deja que las cosas sigan su curso y confía en que el tiempo mostrará la dirección correcta. Respira y observa cómo el camino se revela.
Palabra del día: Independencia
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aprendiste a sonreír aun en medio del caos, pero recuerda: enfrentar los problemas sigue siendo necesario. No todo se resuelve con un gesto amable.
Palabra del día: Fortaleza
