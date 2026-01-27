Horóscopo para hoy 27 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

No te pierdas lo que dijo el Profesor Salomón Foto: pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás atravesando una etapa en la que la compañía es importante. La rutina te está alejando de lo que disfrutas; escucha los consejos de quienes te quieren.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te castigues permaneciendo en ambientes llenos de conflicto y tristeza por falta de seguridad. Valora cada momento y elige lo que impulse tu bienestar y tu futuro.

Palabra del día: Rosado

Aries (21 marzo - 20 abril)

Evita involucrarte en asuntos ajenos, ya que tus comentarios podrían generar conflictos innecesarios a tu alrededor.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No sigas fingiendo que no ves lo que ocurre en tu relación. Vivir en negación solo prolonga una situación que ya debe terminar. Es momento de cerrar ese ciclo emocional.

Color del día: Azul

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La confusión y la melancolía están tomando demasiado espacio. Si no decides cambiar de rumbo, las cosas seguirán igual por un buen tiempo.

Color del día: Blanco

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Deja atrás los recuerdos dolorosos del pasado con esa persona y enfócate en lo que hoy estás construyendo. Tu presencia es clave en su camino.

Color del día: Café

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es momento de usar todos los recursos que guardabas para alcanzar ese objetivo tan esperado. Todo el esfuerzo dio frutos; demuestra la fortaleza que te caracteriza.

Color del día: Amarillo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Necesitas reorganizar tu vida y encontrar equilibrio, de lo contrario podrías salir muy afectado. Tus sentimientos están más frágiles de lo que crees.

Color del día: Naranja

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ha llegado el momento de alejarte de vínculos familiares que solo te generan tensión y desgaste. Esta carga está alterando tu estabilidad.

Color del día: Negro

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu rigidez suele marcar tu forma de actuar. Atrévete a romper con esa estructura y notarás cómo todo empieza a fluir mejor.

Color del día: Fucsia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu propósito es apartarte de aquello que te roba la paz interior. Vas por buen camino, no pierdas el enfoque ni bajes la guardia.

Color del día: Gris

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Permítete unos días de pausa y desconexión, realmente lo necesitas. Las responsabilidades han sido demasiadas; dedica este tiempo a cuidarte.

Color del día: Aguamarina