Horóscopo para hoy 28 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Parece ser que tus silencios están incomodando a tu pareja. El tema aquí es que no sabes por qué estás así.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

¿Qué ha cambiado en ti el último mes? Nada, esa es la respuesta y todo es porque sigues tomando decisiones desde la inmadurez emocional.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tu vida se va a reorganizar por completo, no tengas miedo, soltar la rutina y la comodidad también es parte de crecer.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Uno también puede preparararseyc para los duelos, así que empieza a revisar qué situación o decisión te está poniendo a tambalear.

Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hay una situación con alguien de tu familia que te está incomodando más de lo normal, si no la sueltas te va a pesar.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Todo está dado para que tu nueva relación funcione, sin embargo, presta atención a cómo te estás comunicando.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es verdad, no vamos a mentir, estás en crisis económica y laboral por creer que tus decisiones son las acertadas. Esta vez fallaste y hay que reevaluar la vida.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Con el paso de los días vas a ver cómo tus decisiones te están dando dosis de claridad. Parece que por fin te estás reconociendo.

Arcano del día: La torre

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hay que empezar a ver la vida con más agradecimiento y ganas. La queja constante solo aleja lo bueno que puede llegar.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Está bien que te des cuenta de lo que no quieres recibir de tu familia. Vives tranquilo como para dañar la armonía por chismes innecesarios.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Levanta la mano por favor, deja de agobiarte y suelta lo que te tiene revueltas las emociones. Un poco de distancia de todo, es más que conveniente.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Siempre estás esperando que los demás actúen por lo que dices, y no, la gente también tiene derecho a actuar bajo su criterio.

Arcano del día: La templanza

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.