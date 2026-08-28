Horóscopo para hoy 28 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Parece ser que tus silencios están incomodando a tu pareja. El tema aquí es que no sabes por qué estás así.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
¿Qué ha cambiado en ti el último mes? Nada, esa es la respuesta y todo es porque sigues tomando decisiones desde la inmadurez emocional.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tu vida se va a reorganizar por completo, no tengas miedo, soltar la rutina y la comodidad también es parte de crecer.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Uno también puede preparararseyc para los duelos, así que empieza a revisar qué situación o decisión te está poniendo a tambalear.
Arcano del día: El colgado
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Hay una situación con alguien de tu familia que te está incomodando más de lo normal, si no la sueltas te va a pesar.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Todo está dado para que tu nueva relación funcione, sin embargo, presta atención a cómo te estás comunicando.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Es verdad, no vamos a mentir, estás en crisis económica y laboral por creer que tus decisiones son las acertadas. Esta vez fallaste y hay que reevaluar la vida.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Con el paso de los días vas a ver cómo tus decisiones te están dando dosis de claridad. Parece que por fin te estás reconociendo.
Arcano del día: La torre
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Hay que empezar a ver la vida con más agradecimiento y ganas. La queja constante solo aleja lo bueno que puede llegar.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Está bien que te des cuenta de lo que no quieres recibir de tu familia. Vives tranquilo como para dañar la armonía por chismes innecesarios.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Levanta la mano por favor, deja de agobiarte y suelta lo que te tiene revueltas las emociones. Un poco de distancia de todo, es más que conveniente.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Siempre estás esperando que los demás actúen por lo que dices, y no, la gente también tiene derecho a actuar bajo su criterio.
Arcano del día: La templanza
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