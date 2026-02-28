Horóscopo para hoy 28 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

doce signos del zodiaco Foto: pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Los obstáculos no son culpa tuya. Hay fuerzas que interfieren, pero si mantienes la calma y la flexibilidad, encontrarás la salida.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Escucha y acompaña a la persona que te interesa con atención, y deja de buscar pretextos para huirle al amor.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy tu mente puede correr más rápido que tus pies; respira antes de actuar y protege tu energía. No dejes que el nerviosismo desgaste tu cuerpo.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Aunque el camino tenga piedras, tus esfuerzos darán frutos si sigues con corazón firme y confianza en tu instinto. La constancia será tu aliada.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu cabeza está llena de ideas brillantes, pero las emociones pueden nublarlas. Paciencia: no todo necesita correr, deja que las cosas se acomoden.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Se abren nuevas puertas frente a ti, especialmente en lo laboral. Mantente alerta y da el primer paso cuando la oportunidad toque a tu puerta.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

No todas las personas que sonríen son de confianza. Protege tu corazón y guarda tus secretos; la prudencia te será valiosa hoy.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Es hora de poner freno a los gastos impulsivos. Lo verdaderamente importante no necesita brillo ni lujo; valora la sencillez y tu bienestar.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu curiosidad te guía, pero no te disperses. Presta atención a lo que llega, porque esas señales aclararán la confusión que sientes.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Este año tu brújula es la justicia. Tu fortaleza y generosidad serán luz para quienes necesitan tu consejo; confía en tu poder.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tus pensamientos crean tu camino. Mantén la mirada en lo positivo y acepta los cambios: son necesarios para crecer emocional y profesionalmente.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Deja que la tristeza se quede atrás y recoge lo bueno de lo vivido. Hoy es momento de reconstruirte y recuperar la fuerza que te caracteriza.

Ángel del día: Uriel

