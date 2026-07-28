Horóscopo para hoy 28 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Te jactas de decir que eres muy estable en el amor, pero no te das cuenta que el amor en tu casa se está esfumando, por actuar en solitario.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Suelta, suelta, ese afán de atención solo confudirá a quien todavía crees que das oportunidades emocionales.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Siempre puedes ser otra versión de ti mismo, mientras te vistas de honestidad con los demás.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las ideas son para probarlas, así que adelante, sin miedo, esta vez el universo sí te escuchó.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

¿Y entonces si no es con esa persona, no le puedes dar una oportunidad a nadie más? Te vas a quedar solo si no cultivas relaciones.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Silencio absoluto, espera a que te den la respuesta que estás esperando antes de celebrar con todo el mundo.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es verdad, no te lo voy a negar, perdiste una conexión que ya no tendrás nunca más con nadie.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Las señales llegan y tú las descartas por completo. Qué equivocado estás, quien estaba interesado ya sabe que te cansaste de luchar.

Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tú también puedes inspirar, y lo estás haciendo, así que aproveha la buena fortuna para atraer la prosperidad que esperas.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Las deudas kármicas existen, quizá haya que reencontrarse con el pasado para sentirte en absoluta tranquilidad.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Déjate sorprender, no seas tan aburrido, ese afán de controlar todo no te está dejando disfrutar esta nueva etapa.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aléjate de los problemas, no los alimentes y deja que el tiempo acomode todo. Presionar sentimiento no está bien.

Color del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.