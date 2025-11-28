Horóscopo para hoy 28 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Deja a cada quien donde está y acepta que no todo merece una reacción. A veces, la gente aparece solo para mostrarte límites y enseñarte a no dar espacio a las mentiras.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Reconoce tu valor, incluso si eso significa quedarte solo por ahora. La vida te está protegiendo, aunque lo entiendas más adelante.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Busca algo recíproco, claro y fiel. No te quedes donde solo sientes dudas, enojo o inquietud.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Cuando aprendas a ser sincero, tus días serán más tranquilos y sin tanta preocupación por lo que venga.

Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hablar de las situaciones puede ayudarte más que alejarte. Sé honesto y asume tu parte; tus emociones también necesitan claridad.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

El cariño que das está regresando a ti de formas bonitas. Que nadie dude que tu corazón es un lugar especial para quienes eliges.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Perdónate por permitir situaciones que no te hacían bien. A veces repites lo mismo por no poner límites a tiempo.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Ponerte siempre en el lugar del otro no es justo para ti. Hay gente que solo busca atención y que termines haciendo lo que ellos quieren.

Arcano del día: La torre

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La vida es muy corta para quedarte donde solo hay dudas y decepción. Cuando alguien quiere estar, todo fluye sin presiones.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Todo se va a dar, no lo dudes. Lo que hoy ves como sacrificio, mañana te traerá alegrías profundas.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Busca a alguien que comparta tu energía y tu forma de vivir. No pierdas tiempo con quien debes motivar para todo.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Suelta la necesidad de entender a todos. No te quejes más; las personas que deban irse lo harán sin resentimientos.

Arcano del día: La templanza

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.