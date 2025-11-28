Horóscopo para hoy 28 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Deja a cada quien donde está y acepta que no todo merece una reacción. A veces, la gente aparece solo para mostrarte límites y enseñarte a no dar espacio a las mentiras.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Reconoce tu valor, incluso si eso significa quedarte solo por ahora. La vida te está protegiendo, aunque lo entiendas más adelante.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Busca algo recíproco, claro y fiel. No te quedes donde solo sientes dudas, enojo o inquietud.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Cuando aprendas a ser sincero, tus días serán más tranquilos y sin tanta preocupación por lo que venga.
Arcano del día: El colgado
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Hablar de las situaciones puede ayudarte más que alejarte. Sé honesto y asume tu parte; tus emociones también necesitan claridad.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
El cariño que das está regresando a ti de formas bonitas. Que nadie dude que tu corazón es un lugar especial para quienes eliges.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Perdónate por permitir situaciones que no te hacían bien. A veces repites lo mismo por no poner límites a tiempo.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Ponerte siempre en el lugar del otro no es justo para ti. Hay gente que solo busca atención y que termines haciendo lo que ellos quieren.
Arcano del día: La torre
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
La vida es muy corta para quedarte donde solo hay dudas y decepción. Cuando alguien quiere estar, todo fluye sin presiones.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Todo se va a dar, no lo dudes. Lo que hoy ves como sacrificio, mañana te traerá alegrías profundas.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Busca a alguien que comparta tu energía y tu forma de vivir. No pierdas tiempo con quien debes motivar para todo.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Suelta la necesidad de entender a todos. No te quejes más; las personas que deban irse lo harán sin resentimientos.
Arcano del día: La templanza
