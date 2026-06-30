Horóscopo para hoy 30 de junio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

No puedes resolver tus crisis familiares solo, esta vez todos los involucrados deben hablar para solucionar tanta incomodidad.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ahora que tomaste la decisión de estar solo, ¿ya sabes qué es lo que buscas para el futuro en el amor o seguirás improvisando?

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Estás a un enojo de explotarte, cuidado, no hay necesidad de llegar al límite para que escuchen tus razones.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Es factible que esta semana tengas una discusión con algún miembro de tu familia. No seas esclavo de lo que callas. Color del día: Verde

Color del día: Verde

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Te quejas porque no tienes pareja y a quien se te acerca lo espantas con tu mal genio y despotismo. Así no vas a conseguir nada.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No es momento de sacar a flote todas tus emociones, Mercurio Retrógrado puede hacer que cometas errores sentimentales por estar sintiendo en exceso.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu corazón siempre sabe lo que quieres, y así intentes engañarte diciendo que estás enamorado, sabes que estás en una relación de conveniencia.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

La ruptura viene en camino, no fuiste capaz de tomar la decisión y Mercurio retrógrado te impulsará a cerrar lo que nunca debió abrirse.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La gente confía en ti y sería bueno que esa energía la recibieras para fortalecer tu seguridad interior, tienes todo para brillar.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Este nuevo tránsito planetario te va a favorecer, aunque no lo creas, tu buena suerte se reactivará.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No aplaces más esos temas que te restan tranquilidad, de verdad, es mejor actuar ya antes de que sea demasiado tarde.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No se trata de “no querer más de la otra persona”, estás asustado por sentir en demasía. ¿Por qué no lo disfrutas en vez de alejarte?

Color del día: Café

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