Horóscopo para hoy 6 de enero del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aries (21 de marzo – 20 abril)

No te juzgues sin antes determinar las razones por las que estás viviendo en este drama eterno. Número del día:8

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Es hora de retribuirle a los demás todo aquello que han hecho por ti, sin poner límites. Número del día: 10

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Recuerda que lo que decretas se cumple y el negativismo está apoderado de tus días. Suelta ya. Número del día: 6

Cáncer (22 junio – 22 julio)

¿Necesitas más pruebas para darte cuenta de que esa persona solo quiere hacerte daño? Número del día: 0

Leo (23 julio – 22 agosto)

Los lazos familiares también pueden cortarse. Hazlo sin miedo, es lo más conveniente por ahora. Número del día: 1

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Hasta que no entiendas lo que está pasando con tus emociones, no podrás soltar lo que no te deja en paz. Número del día: 5

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Un abrazo es necesario para recargar las energías que te quitó el año pasado. Justo eso te lo puede dar quien se ha quedado a pesar de todo. Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

No son celos, tampoco es reproche, solo te tiene cansado que se metan en tus cosas sin saber la realidad. Número del día: 15

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

A veces la vida te pone espejos para que trabajes en esas cosas tuyas que alteran a los demás. Número del día: 3

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Eres un ser humano bondadoso, no ocultes tu corazón por las heridas del pasado. No eres una mala persona. Número del día: 9

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Las injusticias existen, lo sabes mejor que nadie, por eso debes actuar con sabiduría para solucionar los problemas que tienes con tu pareja. Deja que hable. Número del día: 20

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Ya lograste alejar a alguien de tu vida familiar, eso te va a costar muchas lágrimas en un proceso que se avecina. Número del día: 17

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.