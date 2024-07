Horóscopo para hoy 6 de julio del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Este será un día en el que posiblemente recibas una lección de la vida. No puedes seguir justificando tu mal carácter por situaciones del pasado que no puedes controlar.

Ángel del día: Gabriel

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Ten cuidado con tu ego en este día, Tauro, porque podría ocasionarte algunos problemas en tus relaciones familiares. Exprésate de manera positiva sin tanta queja constante.

Ángel del día: Rafael

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

La elocuencia, la intuición y la fuerza te ayudarán a superar esta crisis de pareja que te roba la tranquilidad. Primero escucha antes de juzgar hasta con la mirada. Ángel del día: Uriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Es posible que hoy recibas alguna buena noticia que no esperabas. A veces la rutina te consume hasta los pensamientos y te dedicas a vivir sin expectativas. Cuidado con eso.

Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

No te cierres hoy y escucha lo que los demás tengan que decirte, quizá tu actitud esté siendo demasiado autoritaria, así que es bueno que te vistas de tolerancia. Ángel del día: Adzaquiel

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Deberías aprovechar tus pensamientos, ideas e inspiración, para empujarte hacia caminos más positivos en vez de estar haciéndolo con gente que no te valora ni te respeta.

Ángel del día: Gabriel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Quizá los desequilibrios que se están presentando en tu salud sean producto del estrés que manejas en tu entorno laboral. Ya es bueno que tomes acciones para eliminar la intranquilidad. Ángel del día: Uriel

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Debes empezar a buscar el equilibrio entre tu trabajo y tus relaciones familiares y de amigos, estás priorizando cosas que lo único que hacen es alejarte de todo lo que realmente quieres. Ángel del día: Rafael

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Trata de pensar dos veces antes de hablar. Piensa en lo que no te gusta que te hagan a y no se lo hagas tú a los demás. Un poco de empatía te vendría bien hoy. Ángel del día: Gabriel

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

No te hallas con nadie ni en ninguna parte. Si tú no eres capaz de tener una buena relación contigo mismo, no esperes proyectar cosas positivas hacia los demás. Analiza tu vida.

Ángel del día: Uriel

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Las ganas de hacer muchas cosas que cambien todo aquello que no te gusta en tu vida, están más latentes que nunca, pero para hacerlas realidad debes tomar decisiones lógicas. Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

No te opongas a los cambios que se están propiciando en tu vida, seguro que son necesarios. Trata de vivir con esperanza y confianza en ti mismo. Ángel del día: Gabriel.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.