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14 de junio de 2026 - 04:20 p. m.

Javier Hernández Bonnet: “Veo en el periodismo actual mucho facilismo”

El director del Gol Caracol habló sobre las expectativas de Colombia en el Mundial, sobre su oficio y la responsabilidad de mantener la marca que los colombianos eligen para ver los partidos de la selección de Colombia.

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