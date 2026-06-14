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14 de junio de 2026 - 04:20 p. m.
Javier Hernández Bonnet: “Veo en el periodismo actual mucho facilismo”
El director del Gol Caracol habló sobre las expectativas de Colombia en el Mundial, sobre su oficio y la responsabilidad de mantener la marca que los colombianos eligen para ver los partidos de la selección de Colombia.
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