12 de febrero de 2026 - 08:26 p. m.

Jhovanoty y su imitación de Petro: “Hay mucho fanático que dice que el presidente me paga”

En su paso por Claro Oscuro, Jhovany Ramírez, conocido artísticamente como Jhovanoty, habló del origen de su imitación del presidente Gustavo Petro, de las consecuencias que ha tenido imitar al mandatario y de la gira que lo ha llevado por varias ciudades de Colombia y varios países del mundo.

Joseph Casañas Angulo

Unidad de Video

