Johana Bahamón: Evelyn nació en la cárcel, también es mi hija y siempre tendrá dos mamás

Johana Bahamón creó hace 12 años la Fundación Acción Interna para trabajar con la población privada de la libertad y la pospenada. Foto: Jorge Londoño

¿Cómo fue ese primer acercamiento a la cárcel?

Ese primer día que estuve en la cárcel le pregunté a la primera mujer que me encontré por qué estaba en la allí y me respondió que había matado a su marido, porque lo había encontrado violando a su hijo de tres años. Mi hijo Simón Cabas en ese momento tenía tres años. Me puse en su situación y sentí un agradecimiento hacia la vida de que no me hubiera tocado un esposo como el de ella, porque muy seguramente hubiera estado en su situación. Ese momento y esa historia, generó empatía en mí y es lo que hoy me motiva, 12 años después, a seguir trabajando en lo que hago, en impulsar las segundas oportunidades.

Después crea su fundación, la Fundación Acción Interna. Hoy, 12 años después, ¿qué le da sentido a su vida?

A mí la cárcel me liberó, yo me siento libre en una cárcel. Creo que muchas de las personas que estamos por fuera de la cárcel vivimos más encarcelados mentalmente que las mismas personas que están privadas de la libertad. Vivimos con barreras mentales que nos ponemos o nos pone la sociedad. Vivimos con miedos, con prejuicios, con estigmatizaciones, señalando, juzgando, criticando. Cuando uno logra liberarse de esto, realmente le encuentra un sentido a su vida. Es lo que a mí me ha pasado en la cárcel. A mí la cárcel me liberó de esas barreras mentales y con esa libertad le di un sentido a mi vida, porque creo que la vida de cualquier ser humano pierde sentido si no se hace algo por los demás. Esa es la gran oportunidad que yo tengo trabajando día a día en las cárceles de nuestro país.

Estaba quizás en el punto más alto de su carrera como actriz cuando decidió dedicarse a su fundación. Hoy, ¿qué es el éxito para usted?

Creo que hacer algo por los demás se siente bien, transmite bien, hace bien y poder lograr esta felicidad y esa tranquilidad sobre todo es una parte muy importante del éxito. Así hace algunos años aparentemente había logrado un éxito laboral, por ejemplo, o un éxito a nivel personal y aparentemente tenía todos los estándares sociales cumplidos, pero internamente no estaba plena, no estaba tan feliz como debería estar o como se suponía que tenía que estar. Así en ese momento pareciera que ese era el éxito, realmente no me hacía feliz. Ahora que soy feliz haciendo lo que hago, siento que en este momento sí tengo éxito.

Hablemos de la maternidad

Toda mi vida quise tener cuatro hombres, cuatro hijos, ser mamá. Obviamente, no tuve cuatro hombres, pero si fui mamá y realmente ha sido de las cosas más maravillosas que me ha pasado, si no es la más. Creo que cuando uno tiene hijos uno deja de ser egoísta, empieza a preferir el bienestar de esa persona por encima de el de uno. Creo que eso es la mejor sensación para cualquier persona.

¿Qué ha sido lo más complejo de ser mamá?

Dar ejemplo y es la forma de educar. Es un reto diario, ser un buen ejemplo para otra persona, un reto y un gran trabajo y generar conciencia de cada acto que uno hace, de cada palabra que uno dice. Ellos oyen todo, ven todo. Soy convencida que la mejor forma de educar es con el ejemplo, pero también soy realista en que es muy difícil ser un buen ejemplo todo el tiempo, pero es un trabajo constante en el que ellos me motivan a hacerlo.

Evelyn, su tercera hija, es un capítulo especial en su vida

Evelyn es mi tercera hija. Mi hijo mayor tiene 15 años, Simón; después sigue Mía, que tiene ocho; y Evelyn, que tiene cinco. Ella nació en la cárcel y tiene dos mamás, a mí y a su otra mamá que se llama Clari. Clari ya recuperó su libertad y está rehaciendo su vida de una forma que me enorgullece. Está trabajando, compró su casa, empezó su nueva vida de cero y también está recuperando el tiempo perdido con su otra hija. Clari realmente ha sido un ejemplo de fortaleza, de perseverancia, de disciplina y Evelyn está conmigo desde que tiene tres meses. Empecé siendo su acudiente, luego tuve la custodia temporal y después la custodia permanente. Es maravillosa, es mi hija que amo y para siempre Evelyn va a tener dos mamás.

Habla de las segundas oportunidades, ¿usted ha recibido segundas oportunidades?

En el colegio, por ejemplo, me echaron, me volvieron a recibir y logré graduarme. En la universidad también pasó lo mismo. En el amor también he tenido una segunda oportunidad, pues me he casado dos veces. Creo que son permanentes las segundas oportunidades, me han dado muchas, pero puedo asegurar que se siente mejor dar una segunda oportunidad que recibirla.

Y, ¿usted ha entregado segundas oportunidades?

Yo perdono fácil, no soy una persona que viva con rabias, rencores o pensando en el pasado. Soy una persona que trato, lo trabajo y me esfuerzo por hacerlo. No es que sea como que me salga naturalmente, sino que lo trabajo y trato de hacerlo, de pasar la página, de no hacer un drama de muchas cosas. Trato de pasar la página y perdonar.

¿Y en el amor?

Siempre he creído que cuando uno se enamora de alguien es porque ese alguien para uno vale la pena, es alguien valioso y el hecho de que uno termine la relación o se acabe por cualquier motivo no quiere decir que esa persona ya no vale la pena. En algún momento fue importante para ti o es valioso para ti. No le veo la lógica de dejar a esa persona a un lado para siempre. No hay necesidad. El amor se transforma, pero se queda, que uno ya no está enamorado es otra cosa. Ese amor se puede transformar en amor de amistad. A mí, Andrés Cabas me importa, me interesa que el papá de mi hijo esté bien, que la persona con la que yo estoy casada esté bien. Lo quiero y siento amor por él.

¿Cómo es su relación con su esposo actual?

Es un amor que nunca había sentido. Nunca había pensado en estar con alguien para toda la vida o había dicho que me quería casar para toda la vida, pero, me encanta estar en pareja. Siempre he estado en pareja desde que tengo 13 años, pero nunca había pensado ni me interesaba ni era una motivación estar hasta que la muerte nos separe. Y me pasó con mi actual esposo. Es la primera vez que siento que sí quiero estar para siempre y es una persona que me entiende, que me ama, ama a mis hijos, ama mi exesposo, ama a mis exparejas, ama mi trabajo, ama todo lo que me rodea. Nuestra relación está muy basada en el amor, no solo nuestro, sino de nuestro alrededor. Eso es un ejemplo diario que él me da porque que yo me la lleve bien con mi exmarido puede ser normal, pero que mi marido se la lleve bien con mi exmarido, eso no es tan normal y esto pasa gracias a él, a su corazón, a su forma de ver la vida.

¿No extraña ser protagonista de alguna serie o novela?

No, no me hace falta ser protagonista. Creo que al revés, haber sido protagonista me dio la oportunidad de que en ese momento volvamos protagonistas a estas mujeres, a estos hombres, a estos jóvenes, a esos familiares que viven lo que es la realidad carcelaria en nuestro país. De hecho, tenemos un pódcast que se llama La Celda, en donde ellos son los protagonistas y cuentan sus historias, transmiten y comparten sus emociones más internas, más privadas, más íntimas con todos ustedes. Así que les recomiendo, si tienen la oportunidad, de oír nuestro pódcast.

