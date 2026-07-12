Publicidad

Home

Entretenimiento
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Jorge Drexler: “Es más fácil hablar de inteligencia artificial que de cómo se ama”

El cantautor uruguayo reflexiona sobre el avance de la inteligencia artificial, explica por qué decidió “dar la batalla” desde la experiencia humana y defiende la poesía como un territorio que las máquinas todavía no conquistan.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
12 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
Drexler se presentará el 4 de septiembre en Medellín y el 9 en Bogotá.
Drexler se presentará el 4 de septiembre en Medellín y el 9 en Bogotá.
Foto: EFE - Francisco Guasco

En 2022, con Tinta y tiempo, se preguntó (en Oh, algoritmo) “¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?” y hoy le canta a la inteligencia artificial. ¿Evolucionó esa pregunta?

Yo pensé que este disco (Taracá, 2026) iba a ser mucho más sobre ese dilema, sobre el libre albedrío y sobre el rol que tienen los algoritmos de redes sociales y los algoritmos de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Pero una de las primeras canciones que escribí para el disco fue “Hay alguien A.I.”. Y pensé que iba a ir más por ahí. De...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com

Temas recomendados:

Inteligencia Artificial

Taracá

Jorge Drexler

Drexler

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.