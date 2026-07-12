Jorge Drexler: “Es más fácil hablar de inteligencia artificial que de cómo se ama”

Drexler se presentará el 4 de septiembre en Medellín y el 9 en Bogotá. Foto: EFE - Francisco Guasco

En 2022, con Tinta y tiempo, se preguntó (en Oh, algoritmo) “¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?” y hoy le canta a la inteligencia artificial. ¿Evolucionó esa pregunta?

Yo pensé que este disco (Taracá, 2026) iba a ser mucho más sobre ese dilema, sobre el libre albedrío y sobre el rol que tienen los algoritmos de redes sociales y los algoritmos de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Pero una de las primeras canciones que escribí para el disco fue “Hay alguien A.I.”. Y pensé que iba a ir más por ahí. De...