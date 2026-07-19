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19 de julio de 2026 - 05:00 p. m.

“La única vez que se me quebró la voz fue narrando a Nairo Quintana”: Goga Ruiz

Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como Goga, habló de cómo llegó al periodismo, por qué se quedó en Colombia y cómo ha sido trabajar para la marca de Caracol Sports narrando las grandes vueltas y las jornadas memorables del ciclismo nacional.

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Andrés Osorio Guillott

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