Lo que se sabe de la muerte de Moonbin, la estrella de K-pop del grupo Astro

Moonbin, integrante del grupo de K-pop Astro, fue encontrado sin signos vitales en su apartamento en Seúl el 19 de abril. Foto: EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

“El día 19, Moonbin nos dejó y pasó a ser una estrella en el cielo. Nos rompe el corazón tener que dar esta noticia a sus seguidores que siempre le han querido y apoyado”, señaló Fantagio en un comunicado publicado en Twitter, donde también pidieron a los fans que eviten “especulaciones e informes maliciosos”.

“Este es Fantagio. En primer lugar, pedimos disculpas por tener que transmitir esta triste y desgarradora noticia. El 19 de abril, el miembro de ASTRO, Moonbin, nos dejó repentinamente y ahora se ha convertido en una estrella en el cielo. Aunque no se puede comparar con el dolor de la afligida familia que tuvo que separarse de su amado hijo y hermano, sus compañeros artistas y el personal aquí en Fantagio, que han estado junto a él durante mucho tiempo, también están de luto por la partida en medio de tremenda conmoción y dolor.” La declaración continua: “Nos duele aún más tener que transmitir esta repentina noticia a los fanáticos que han brindado su amor y apoyo incansables a Moonbin. Debido a que sabemos muy bien cuán incomparable era el difunto [Moonbin] en su amor por sus fanáticos, en quienes pensaba constantemente, el dolor es aún más abrumador”.

Según la Policía, Moonbin fue encontrado muerto en su apartamento al sur de Seúl por parte de su representante el miércoles a las 20:10 (11:10 GMT) y creen que se podría haber suicidado al no encontrar ninguna evidencia de forcejeo. ”Entendemos que Moonbin vivía solo en su casa. Aunque creemos que se suicidó, también estamos considerando realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte”, dijo un agente que prefirió no ser identificado a la agencia surcoreana Yonhap. Las fuerzas de seguridad no informaron de las causas del deceso.

Moon Bin, cuyo nombre artístico era Moonbin, nació en Cheongju, provincia de Chungbuk del Norte, el 26 de enero de 1998 y era miembro del grupo Astro y formaba también parte de otro grupo llamado Moonbin & Sanha. El cantante debutó en 2016 de la mano del sexteto Astro, del que era principalmente vocalista y bailarín, un grupo conocido por clásicos como “Crazy Sexy Cool”, “Baby”, “Confession” o la más reciente “Candy Sugar Pop”, esta última con más de 41 millones de visualizaciones en Youtube. Desde 2020 Moonbin hizo parte del duo Moonbin & Sanha, y se encontraban en medio de una gira mundial, al momento de la muerte del artista.

El cantante incursionó en el mundo del espectáculo mucho antes, pues desde el año 2000 había sido actor y modelo infantil. A los 11 años, en 2009, consiguió su debut actoral en la serie coreana “Boys over flowers” y su carrera despegó. Cuando a los 18 años debutó con Astro, Moonbin ya tenía varios años de recorrido en la industria del entretenimiento en Corea. “Quiero confesar una cosa, en realidad me siento muy mal. Es posible que haya muchas señales que la gente pudo notar desde que comenzó el concierto, así que también lo siento mucho por ustedes. Estoy haciendo ejercicio y tratando de retomar las cosas que he dejado poco a poco. Elegí este trabajo, así que necesito ser feliz para poder hacer felices a los fanáticos también”, dijo el artista en una transmisión en vivo a través de las redes sociales. En 2019 el artista decidió tomarse un tiempo lejos de los escenarios citando afectaciones de salud.

En una entrevista que ofreció el cantante en septiembre, dijo: “Nunca sabemos qué sucederá, dónde o cuándo, pero no siempre pensamos en la muerte mientras vivimos. Podemos disfrutar de pequeños momentos de felicidad, como pensar qué comer hoy y qué vestir mañana. Es triste que [algunas personas] todavía terminen con sus propias vidas”.

Moon Sua, la hermana menor del artista, quien también es una estrella del K-pop y hace parte del grupo Billlie, lamentó la muerte de su hermano mayor con una publicación en Instagram. En el pasado Moonbin había hablado de la dependencia que tenían el uno del otro y su estrecha relación con su hermana. La cantante escribió: “Esto es muy difícil de creer... ¿Por qué sucedió esto? No puedo creerlo... Estoy llorando... Moonbin descansa en paz... Siempre te amaré”.

De acuerdo con su familia y medios coreanos, el funeral del artista de 25 años se realizará de manera privada. “De acuerdo con los deseos de la familia en duelo, el funeral se llevará a cabo de la manera más silenciosa posible, con la asistencia de familiares, amigos cercanos y colegas de la agencia. Una vez más, expresamos nuestro profundo duelo mientras el difunto recorre su camino final”, escribió Fantiago en un comunicado.

Las reacciones de fanáticos, conocidos como “Arohas”, no se hicieron esperar y en diferentes partes del mundo han dejado flores y mensajes de apoyo a la familia de Moonbin. “Descansa en paz, Moonbin. Espero que las estrellas y la luna te traten bien. Espero que te den consuelo y amor”, escribió un seguidor en Twitter. “No me puedo concentrar en el trabajo. Esto realmente duele”, escribió otro.

The Arohas of different places paying tribute to Moonbin 🙁 pic.twitter.com/7YsanJxnqW — ⋆。゚ares 。⋆。 (@yngjngon_won) April 20, 2023

La muerte de Moonbin vuelve a poner de relieve la enorme presión a la que se enfrentan las celebridades del K-Pop y los pocos recursos a su disposición para encarar estas situaciones. En años recientes se han producido varios casos sonados de esta situación, como el suicidio de Kim Jong-hyun, excantante del grupo SHINee, que sacudió los cimientos de la industria cuando este se quitó la vida en diciembre de 2017 a los 27 años.

En 2019, la actriz y cantante de K-Pop conocida como Sulli se suicidó a los 25 años tras sufrir intensas campañas de ciberacoso y en ese mismo año, también se quitó la vida la cantante Goo Ha-ra, quien dejó una nota donde decía que se sentía “muy pesimista” con respecto a su vida, tras sufrir amenazas por parte de una antigua pareja.