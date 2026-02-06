06 de febrero de 2026 - 01:24 a. m.
Luis Alfonso, “El Señorazo”: “Quiero ser recordado como leyenda”
El cantante de música popular es ‘contentoso’, no solo de apodo musical, sino por convicción. Desde niño aprendió a defenderse, a buscar una mejor vida y a cumplir sus sueños. Hoy, el intérprete de “Chismofilia” disfruta del amor, la familia y la fortuna.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación