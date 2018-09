Mattel crea división para hacer películas de sus franquicias

bloomberg

Los proyectos cinematográficos más esperados están basados en Barbie y Masters of the Universe

Mattel Inc. lanzó una división encabezada por una productora nominada al Oscar en un intento por transformar al fabricante de juguetes en una potencia cinematográfica.



Robbie Brenner, reconocida productora estadounidense, tendrá la tarea de abordar la antigua crítica de que Mattel no ha convertido sus marcas en franquicias de películas exitosas como sus rivales Hasbro Inc. y Lego A/S. Brenner, quien ha estado en la industria del cine durante dos décadas y produjo la aclamada película "Dallas Buyers Club", dirigirá Mattel Films y le reportará al CEO de la compañía, Ynon Kreiz.

"Poseemos uno de los catálogos más sólidos de propiedad intelectual que existe", dijo Kreiz a principios de este año durante una entrevista. "Mucho de eso ha estado inactivo y subutilizado". Con ese fin, el directivo anunció que ya está reestructurando la compañía para exprimir lo que considera un valor sin explotar, sumando su experiencia en el mundo del entretenimiento al directorio.



Los ingresos de Mattel han caído durante cuatro años consecutivos, mientras que sus acciones redujeron su valor a la mitad. Kreiz, quien asumió su cargo hace menos de seis meses, rápidamente presentó su visión: que la compañía dejara de ser de ser simplemente un fabricante de juguetes y se transformara en una casa eficiente de marcas establecidas en la creación de franquicias de entretenimiento global.

Justamente, la compañía anunció la semana pasada la creación de un grupo de administración de franquicias para encontrar nuevas oportunidades en áreas como juegos digitales y eventos en vivo. Esta división será dirigida por Janet Hsu, otra veterana de la industria del entretenimiento que fue la máxima ejecutiva de Saban Brands, propietaria de la franquicia Power Rangers que Hasbro adquirió recientemente. Hsu, ex ejecutiva de Relativity Media, ha trabajado en una variedad de películas durante su carrera, que van desde cuentos de hadas como "Mirror Mirror" hasta películas de acción como "Aliens vs. Predator: Requiem".



Inicialmente, se espera que Brenner aborde películas basadas en Barbie y Masters of the Universe. Según los informes, ambos proyectos han estado en desarrollo durante años y se han visto retrasados por contratiempos, como el hecho de que la actriz que iba a interpretar a Barbie, Amy Schumer, abandonara el proyecto el año pasado.

Masters of the Universe fue una gigantesca franquicia de juguetes para Mattel en la década de los ochenta. Aunque llegó a tener una exitosa serie de televisión animada, hoy es prácticamente una marca muerta. Algo similar ocurrió con Transformers, que revivió cuando Hasbro lanzó una película de acción con actores reales en el 2007.Hasta ahora, Hasbro no ha mostrado signos de desaceleración, pues viene en camino una sexta película y hay planes de producir más.

Brenner ve el mismo tipo de oportunidades en Mattel. "Generaciones de niños de todo el mundo han crecido con profundas conexiones emocionales con las marcas y los personajes de Mattel", dijo en un comunicado. "Hay muchas historias que contar y muchas ideas que plasmar con estas marcas icónicas".