Actores colombianos recuerdan con nostalgia los viejos tiempos de la televisión

La Red / Caracol Televisión

María Eugenia Parra, Julio Medina y Gerardo de Francisco, entre otros, luchan para no caer en el olvido.

Julio Medina, Germán Escallón, María Eugenia Parra, Alberto Saavedra y Diego Ospina, fueron en su momento los grandes talentos de la televisión colombiana. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron perdiendo terreno ante los nuevos talentos.

Ellos hablaron en el programa La Red sobre cómo luchan por no caer en el olvido, o el duelo que vivieron para seguir adelante con otros proyectos.

"La televisión era muy especial. Todas las novelas, el público, el rating, la forma como se hacían los libretos y como se dirigían los actores, todo fue muy importante", recuerda Parra, quien actuó en "El pasado no perdona" y "Escalona".

Julio Medina, quien es recordado por sus más de 50 papeles en el cine y la televisión, admite que hoy en día, a sus 84 años, las posibilidades laborales son escasas, en parte por su memoria.

"A cierta edad como que la memoria lo traiciona, entonces me llegó el turno de recoger los frutos de todos esos años (de trabajo)", dice el actor que participó en "Las aguas mansas" y "En cuerpo ajeno"¸ entre muchas otras producciones.

Por su parte, Germán Escallón, quien entre 1990 y 1995 protagonizó la serie "N.N", sostiene que su último "personaje largo" fue en la serie "La bella Ceci y el imprudente", lanzada en 2009.

"No sé si hay menos trabajo, pero ha mermado mucho la ‘utilización’ de los viejos en la televisión, entonces los papeles para los mayores son muy pocos y cortos, uno no puede vivir de eso, esperando dos años para que lo llamen por un papelito. Yo ya hice el duelo y me dediqué a mis cosas", explica con nostalgia Gerardo de Francisco, quien fue un galán en la televisión colombiano en la década del 80 y 90.



¿De qué viven hoy en día?