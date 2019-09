Adiós a “La red independiente”: ¡qué mala noticia!

El Espectador

“Cuando el gobierno Samper cerró el noticiero QAP, de María Elvira Samper, García Márquez y Roberto Pombo, estos compraron la revista Cambio. Hoy la gente de Noticias Uno no tiene nada que comprar. El periodismo se está disolviendo ante nuestros ojos”, escribió el columnista de El Espectador Héctor Abad con respecto al hecho, ya confirmado, de que el noticiero independiente saldrá del aire en diciembre de este año.

Una noticia dura para el periodismo colombiano, cuya crisis parece ser cada vez más fuerte, y asimismo lo son las amenazas y la censura que invaden la profesión. Desde la década del 90, Noticias Uno, que en ese tiempo se llamaba NTC Noticias, empezó a contar la realidad bajo la dirección de Daniel Coronell. El compromiso con la verdad siempre ha sido su lema, y con él, el noticiero logró ganarse la credibilidad de un país en conflicto que no sabía en quién confiar.

Era de esperarse que esta independencia que movía al equipo de trabajo de Noticias Uno comenzara a levantar enemigos políticos y de otras áreas. Así fue como, en 2005, Coronell tuvo que salir del país junto con su esposa, María Cristina Uribe, debido a amenazas de muerte que recibió mediante correos electrónicos y llamadas. Ante el hostigamiento, el noticiero seguía en pie. En 2008, el conocido “caso Yidis Medina” fue uno de los más polémicos. La excongresista admitió a Coronell haber recibido sobornos por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y algunos de sus colegas. El video de dicha confesión fue transmitido en primicia por Noticias Uno.

En 2011, Coronell fue nombrado director del noticiero de Univisión y la periodista Cecilia Orozco Tascón pasó al mando de Noticias Uno, una mujer que le dio un nuevo aire al informativo, azotado por, como ella lo denomina, “el matoneo a la prensa libre”. Orozco sigue siendo la directora de “La red independiente”, lema del noticiero, y, por supuesto, fue una de las primeras en enterarse de su final.

Entre los tantos logros que obtuvo el noticiero en los años que estuvo al aire está un premio India Catalina, que ganó en la categoría “Mejor programa periodístico” en 2006, y durante siete años consecutivos obtuvo la estatuilla a “Mejor noticiero colombiano”, dejando claro que, incluso ahora, sigue siendo el noticiero de mayor credibilidad en el país. Periodistas como Néstor Morales, Silvia Corzo, Hernán Peláez, Catalina Aristizábal, Claudia Morales, entre otros, contaron en sus cámaras los acontecimientos que día a día preocupaban o sorprendían a los colombianos.

Ante la noticia de la salida del aire de Noticias Uno, las reacciones no se hicieron esperar. El tema sigue siendo tendencia en redes, pero más allá de eso, es una gran preocupación para el desarrollo de la profesión y la crisis que la persigue. “En el mundo la televisión abierta está enfrentando retos inmensos, y Colombia no es la excepción”, comentó Jorge Acosta, gerente de NTC. “No vamos a cesar un solo segundo de nuestro tiempo de trabajo para buscar alternativas que le permitan a Colombia seguir recibiendo información objetiva y juiciosa de la gente que ha producido el mejor noticiero del país, el más premiado, y los necesitamos a ustedes, nuestra audiencia, para que esta voz no se apague”, concluyó.

Muchos cuestionan la decisión tomada por el conglomerado Hemisphere Media Group, socio mayoritario de Canal 1, como fue el caso de la periodista Nubia Rojas, quien manifestó a través de sus redes la necesidad de conocer los motivos reales que tuvo la empresa para acabar Noticias Uno. “No parece una decisión muy sensata, siendo el mejor noticiero del país. No resulta convincente”.

El nuevo Canal 1 empezó a emitir su señal en mayo de 2017. Eso fue cinco meses después de que la unión entre NTC (que produce Noticias Uno), CM&, RTI y Hemisphere –sociedad llamada Plural Comunicaciones– ganara la licitación del espacio televisivo que, hasta entonces, había estado repartido de a 25 % entre NTC, CM&, Jorge Barón y RTVC.

El 10 de enero de 2017 se firmó el contrato de concesión, lo que quiere decir que Plural sería responsable de producir toda la parrilla de Canal 1, pero el Estado sigue siendo dueño de la red.

El consorcio Plural en su momento ganó con una oferta de $107.500 millones, un 9,6 % más al precio que había puesto la Junta Nacional de Televisión. El proceso, sin embargo, estuvo lleno de críticas por parte de Programar TV y Jorge Barón, antiguos programadores que reclamaban derechos sobre esos espacios. Asimismo, los canales privados argumentaban, entre otras cosas, que el nuevo Canal 1 operaría como privado sin ser sujeto de obligaciones con las que RCN y Caracol sí debían cumplir.

Por otra parte, los presentadores actuales del noticiero: Mábel Lara, Germán Arango y Cristina Hurtado, agradecieron los mensajes de apoyo que han recibido por parte de sus colegas y televidentes, que siguen sin entender la razón por la que se llegó a esta decisión. Daniel Samper Ospina fue uno de los periodistas que expresaron su apoyo a Noticias Uno y recordó “las amenazas de quienes querían que (el informativo) se acabara”, citando mensajes vía twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en repetidas ocasiones tildó de mentiroso al noticiero y aseguró en 2018 que “un gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”.

Son innumerables las reacciones que ha tenido esta noticia en todas las redes y medios de comunicación, es un golpe bajo a la libertad de prensa y al desarrollo de la profesión. Aún no se conoce la fecha exacta de la última emisión, solo está confirmado que será en el mes de diciembre, cuando Noticias Uno, el noticiero independiente que logró estar al aire por casi dos décadas, se despida de la pantalla chica y de sus televidentes, que no dejarán de lamentar su ausencia.

*El Espectador forma parte del mismo conglomerado de medios al que pertenece Caracol Televisión.