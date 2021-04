Producciones como “Madres”, “Desaparecidos” y “Taxi Driver” son algunos de los títulos que se estrenarán en lo que queda del mes de abril. Acción, drama, comedia y romance se convierten en la mezcla ideal para “maratonear” en familia.

Cada vez son más las plataformas en streaming que entran al mercado, y así mismo, aumentan las opciones con un amplio catálogo de producciones nuevas. Este es el caso de Directv Go, que tiene estrenos de series, películas y documentales ya disponibles, aquí encontrará una lista con los títulos más sonados de la semana.

Martes 20 de abril

Madres

Sigue la segunda temporada del drama español. Han pasado dos semanas. Durante ese tiempo, Andy ha mejorado notablemente y Eduardo se muestra confiado. Van por el buen camino. Pero algo pone en peligro su recuperación.

Desaparecidos

La mujer de un mago desaparecido hace cuarenta años está convencida de que tiene nuevas pistas sobre su marido. Sonia está a punto de volar a Somalia en busca de Mikel cuando algo cambia sus planes.

Miércoles 21 de abril

Taxi Driver

Un solitario, alienado e inestable veterano de Vietman recorre Manhattan por las noches a bordo de un taxi. La película se estrenó en el año 1976.

Jueves 22 de abril

Wild Latin America

¡Día de la Tierra! En los tres episodios de esta serie documental, viajamos a algunos de los hábitats menos contaminados de la Tierra para observar tres especies muy diferentes que crecen, se aparean y sobreviven en nuestro continente. Se estrena a las 9:00 p.m.

Viernes 23 de abril

A Tiny Audience

Nuevos episodios de la segunda temporada de esta imperdible serie de conciertos íntimos junto a algunos de los nombres más importantes de la música en español. Hoy disfrutamos de Los Amigos Invisibles y Gian Marco. Se estrena a las 9:00 p.m.

OnStage: Martha Argerich and Daniel Barenboim at the Teatro Colón

En el tercer encuentro de dos de las más notables figuras argentinas de la música clásica en el más importante escenario de su país de origen, Argerich y Barenboim interpretan composiciones de Mozart, Johannes Brahms y Franz Liszt. Se estrena a las 10:00 p.m.

Invitados de la semana en The Ellen DeGeneres Show:

El martes 20 de abril estará presente Melissa Villaseñor, el miércoles 21 de abril Savannah Guthrie, el jueves 22 de abril Keith Urban, y el viernes 23 de abril estarán : Tiffany Haddish, Andra Day y Lil Rel Howery.

Invitados de la semana en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

El martes 20 de abril estarán presentes Joseph Gordon-Levitt, Phoebe Robinson, el miércoles 21 de abril participarán Allison Janney y Ṣọpẹ́ Dìrísù, el jueves 22 de abril Ice T y Mike Birbiglia, y el viernes 23 de abril el show cerrará la semana con Russell Wilson y Ciara y Eiza González.