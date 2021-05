Amazon Prime da luz verde a “Sayen”, su primera trilogía de películas de acción

La plataforma ya anunció la producción de su nueva trilogía original, que le apostará a las películas de acción y al cuidado del ecosistema. En esta primera oportunidad será grabada en Chile y tendrá como protagonista a una mujer Mapuche.

Amazon Studios anunció hoy que ha dado luz verde a la totalmente nueva trilogía Amazon Original, “Sayen”, dirigida por el aclamado director de películas de acción Alexander Witt (”007 No Time to Die”, “Fast Five”, “Avengers: Infinity War”, “X-Men: First Class”, “The Bourne Identity”) y producida por el equipo ganador del Óscar, Pablo y Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue (”Una mujer fantástica”, “Jackie”, “Gloria Bell”, “Neruda”).

Este thriller de acción sigue el viaje de Sayen, una mujer Mapuche que descubre una peligrosa conspiración liderada por una corporación que está destruyendo las tierras de su familia y acabando con los ecosistemas locales a lo largo de Latinoamérica. Sayen se encargará de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia.

“Amazon tiene el compromiso de llevar historias nuevas y únicas a los clientes, las cuales brinden una experiencia dinámica y de impacto, como lo hará la historia de Sayen”, dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios. “No podríamos estar más emocionados de llevar la primera película de acción chilena y la trilogía completa a nuestros clientes en Chile y alrededor del mundo”.

“Producir un thriller de acción como ‘Sayen’ es una tremenda oportunidad de mostrar nuestra cultura, nuestra geografía y nuestros colores. Tomamos el reto con gran responsabilidad, confiados de que representa un nuevo paso para nuestra industria, que está involucrada en todos los niveles de la producción”, dijo Juan de Dios Larraín, CEO de Fábula y productor ejecutivo.

“Desarrollar una trilogía de acción en Chile es un reto enorme y trabajar con Amazon ha sido la mejor elección para encarar este proyecto. La trilogía recibió luz verde después de un año de desarrollo extenso, y cuenta con talento internacional como el director chileno Alexander Witt, quien previamente fue parte de producciones grandes como ‘Avengers: Infinity War’, ‘Casino Royale’ y ‘The Bourne Identity’” dijo Rocío Jadue, Directora Ejecutiva de Cine en español y Productora Ejecutiva de Sayen.

“La película es una carta de amor a Chile, que abarca temas universales, con una mujer protagónica en un género que es mi especialidad, y hacer una trilogía – todas estas razones me llevaron a involucrarme en este proyecto. A nivel personal, fue la idea de regresar a Chile, trabajar con actores chilenos, diseñadores y equipo, así como ver mi país a través de otros ojos”, dijo Alexander Witt, director de Sayen.

La trilogía de acción es producida por Fábula, la compañía productora chilena fundada por Juan De Dios Larraín (Productor) y Pablo Larraín (Director / Productor), quienes también son productores ejecutivos de Sayen junto con Rocío Jadue. Fábula es mejor conocida por la película ganadora del Oscar® “Una mujer fantástica”, en la categoría de Mejor Película Extranjera en el 2018.