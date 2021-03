El uruguayo Fede Álvarez dirige este proyecto que revive la radionovela al narrar historias de suspenso a través de conversaciones telefónicas y efectos visuales.

Apple TV+ estrena este viernes “Calls” (Llamadas), una serie dirigida por el uruguayo Fede Álvarez que reinventa el formato de la radionovela al narrar historias de suspenso a través de conversaciones telefónicas y efectos visuales.

“La idea recuerda a la ‘Guerra de los Mundos’ de Orson Welles, porque pretende generar mucho con muy poco”, describió Álvarez sobre el lanzamiento, este viernes, de un formato que ha contado con estrellas latinas como Pedro Pascal, Rosario Dawson, Aubrey Plaza y Paola Núñez, además de Mark Duplass y Nick Jonas, entre otros.

Basada en la serie francesa homónima de Timothée Hochet, “Llamadas” emplea el sonido de conversaciones telefónicas reales para contar relatos cortos.

No hay actores en pantalla. Sus voces y animaciones minimalistas -que cambian según la trama- son los encargados de transportar al espectador a escenarios de misterio con episodios independientes de entre 10 y 20 minutos de duración.

Para esta apuesta experimental, el gigante tecnológico ha contado con Fede Álvarez, uno de los directores más reclamados en el género de terror psicológico, que llamó la atención de Hollywood en 2016 por “Don’t Breathe”, cinta que con solo 10 millones de dólares de presupuesto recaudó en todo el mundo 158 millones y recibió además el aplauso de la crítica.

También fue el encargado de adaptar a la gran pantalla la serie de novelas criminales Millennium, con “The Girl In The Spider’s Web” (2018).

“Mis historias dan mucha importancia a las sensaciones, son un lenguaje universal”, detalló el cineasta.

Alvárez ha construido diez relatos, que van desde la extraña ruptura de una pareja a un robo o una visita a la casa del vecino, con el suspense como hilo conductor.

Aunque el inglés es el idioma de las conversaciones, en los mercados de lengua española la plataforma estrenará la serie “con una experiencia inmersiva completa y gráficos adaptados al español”.

“En esta serie hay algo hiperrealista, como escuchar a Pedro Pascal y Mark Duplass hablar por teléfono, cada uno desde su casa”, detalla Álvarez.

Rodada durante la cuarentena del coronavirus y con un formato entre el “podcast” y la televisión, “Llamadas” surge en una época en la que el 85 % de los jóvenes estadounidense consume contenidos desde dispositivos móviles, según la Asociación de Cinematografía (Motion Picture Association).

“Tienen que surgir nuevas ideas y formas de contar, que permitan volar la imaginación”, aseguró Álvarez.