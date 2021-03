Cada episodio, de 12 minutos, utiliza audio y elementos visuales minimalistas abstractos para contar las historias.

Apple TV+ lanzó el tráiler del nuevo thriller “Llamadas,” que se estrenará a nivel mundial con los nueve episodios de la primera temporada el viernes 19 de marzo de 2021. Basado en la serie francesa de Canal +, “Calls”, creada por Timothée Hochet, es una experiencia televisiva innovadora e inmersiva que utiliza audio y elementos visuales minimalistas abstractos para contar nueve historias breves y escalofriantes. (Le puede interesar: Paramount+ llega a Colombia: esto es lo que debe saber sobre el servicio de streaming).

Dirigido por el uruguayo Fede Álvarez (“Don’t Breathe”), cada episodio sigue un misterio oscuro y dramático que se desarrolla a través de una serie de llamadas telefónicas aparentemente promedio y desconectadas que rápidamente se vuelven surrealistas a medida que los personajes enfrentan experiencias cada vez más inquietantes. (Le recomendamos: “WandaVision”: ¿podría aparecer Magneto en el final de la serie?).

El elenco estelar que dará vida a esta serie de conversaciones espeluznantes, que forma parte de los Apple Originals, incluye a Pedro Pascal (“The Mandalorian”), Rosario Dawson (”Jane the Virgin “), Nicholas Braun (”Succession”), Clancy Brown (“The Shawshank Redemption”), Lily Collins (“Emily in Paris”), Mark Duplass (” The Morning Show “), Karen Gillan (”Avengers: Endgame”), Judy Greer (“Halloween”), Paul Walter Hauser (“Cobra Kai”), Danny Huston (“Children of Men”), Nick Jonas (“Jumanji: Welcome to the Jungle”), Riley Keough (“The Girlfriend Experience”), Joey King (“The Act”), Stephen Lang (“Avatar”), Jaeden Martell (“Defending Jacob”), Paola Nuñez (“Bad Boys for Life”), Edi Patterson (“The Righteous Gemstones”), Aubrey Plaza (“Parques y recreación”), Danny Pudi (“Mythic Quest”), Ben Schwartz (“House of Lies”), Aaron Taylor-Johnson (“Tenet”) y Jennifer Tilly (“Family Guy”).

“Calls” es una serie original de Apple en asociación con Canal+, producida con Studiocanal y Bad Hombre, y se transmitirá a nivel mundial en más de 100 países en Apple TV+. Una versión en francés de la serie se estrenará en Canal+ en mercados selectos donde está disponible. En algunos mercados de Latinoamérica, Apple TV+ estrenará la serie bajo el título “Llamadas”, con una experiencia totalmente inmersiva y gráficos personalizados en español. (Le puede interesar: Indira Varma, actriz de “Juego de tronos”, aparecerá en la serie de Obi-Wan Kenobi).