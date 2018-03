"Aquí en la tierra", la serie de Gael García que compite en Canneseries

Redacción medios

Entre el 4 y el 11 de abril se realizará en Cannes, Francia, la primera edición de Canneseries, un festival internacional de series de televisión. (Entrevista “No me interesa un cine que no dé cachetadas”: Gael García).

Un jurado presidido por el estadounidense Harlan Coben, autor de novelas negras y series como "The Five", otorgará los premios a la mejor música, escenario, interpretación y serie el 11 de abril en una ceremonia en esta ciudad de la Costa Azul francesa conocida por el Festival de Cine de Cannes.

Este 2018 diez series fueron seleccionadas en el certamen, entre ellas la mexicana "Aquí en la tierra", una serie de ocho episodios (Fox), creada por el actor y realizador mexicano Gael García Bernal. (Leer Diego Luna y Gael García se despiden de su empresa productora)



"Aquí en la tierra" gira en torno a los crímenes e intrigas detrás de una de las familias políticas más influyentes de México, en el que un joven humilde buscará ascender económica y políticamente, mientras que un joven heredero lucha por esclarecer el asesinato de su padre.

Según los realizadores, la serie refleja la singularidad de la política latinoamericana y de las relaciones humanas a través de personajes complejos y contradictorios que deben luchar por encontrar su lugar en el mundo. (Leer Gael García Bernal estrena cuarta temporada de "Mozart in the jungle").

En "Aquí en la tierra" Gael García Bernal ejerce también como productor y director del primer capítulo, el cual será estrenado el próximo 22 de abril en Fox Premium Series.

Sobre Canneseries

Además de "Aquí en la tierra", en el evento también está en liza "Félix", un thriller romántico español de ocho episodios (Moviestar) del catalán Cesc Gay ("Truman"), así como la serie italiana "Il Cacciatore" (El cazador) (Rai 2), una adaptación libre del libro del magistrado Alfonso Sabellace "Cacciatore di mafiosi", sobre la persecución de un padrino de la mafia en los años 90.

A la lista se suman "Killing Eve", una serie de espionaje de ocho episodios (BBC America) creada por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), las series israelíes "Miguel" (Hot) y "When Heroes fly" (Keshet Broadcasting), la noruega "State of Happiness" (NRK1), la alemana "The Typist" (ZDF), la surcoreana "Mother" (TvN) y la belga "Undercover" (Eén).