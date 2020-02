"Batman: The Adventures Continue": una nueva serie en forma de cómic

-Agencia Europa Press

La fiebre nostálgica llega también a los superhéroes. Con Aves de presa intentando no convertirse en un fracaso de taquilla, ha hecho que el público recuerde que varios de los personajes de la cinta dirigida por Cathy Yan aparecieron en la ficción animada de Batman, creada por Bruce Timm, Paul Dini y Mitch Brian (de donde proviene la mismísima Harley Quinn). Ahora, parece que se está preparando el regreso de la aclamada serie, aunque en forma de cómic. (Le puede interesar: "Aves de presa" revela quién vigilaba Gotham antes de Batman)

Dini y Alan Burnett, guionista y productor de la serie original, están preparando continuar la ficción con un cómic que estará ilustrado por Ty Templeton. Será una miniserie de seis volúmenes que se titulará Batman: The Adventures Continue y llegará en abril de este año. El cómic estará ambientado en el universo de la mítica serie de animación. (Comienza el rodaje de "The Batman" con Robert Pattinson como protagonista)

Batman. La serie animada se emitió entre 1992 y 1995 en Fox Kids, teniendo un total de 85 episodios. El éxito de la producción derivó en otras series ambientadas en el mismo universo, como Superman o La Liga de la Justicia, además de producirse después Batman Beyond, que tenía a Bruce Wayne como protagonista en el futuro e introducía un nuevo Batman cuya identidad era la de Terry McGinnis. (Lea también: ¿Cuál será el siguiente golpe de Bane en "Gotham"?)

"Los fans que estén familiarizados con el Batman de 'The New Batman / Superman Adventures' estarán al día", declara Dini en una entrevista para Comicbook. "Alan y yo comenzamos a escribir con la idea de que estábamos haciendo la temporada que podrías haber visto si no hubiéramos dejado de lado la ficción original por hacer Batman Beyond", explica el creativo.

"Volveremos para cubrir ciertas tramas de la serie original, eventos que no tuvieron repercusión en la ficción original, pero que ahora sí la tendrán. En otras palabras, habrá historias secretas que trastornarán el mundo de Batman, cosas que nadie sabía que existían, hasta ahora", adelanta Burnett.