"Big Little Lies" logra seis nominaciones a los Globo de Oro 2018

Rafael Salido - EFE

Las seis nominaciones obtenidas para la 75 edición de los Globo de Oro de "Big Little Lies", protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, deja claro que la televisión vive una edad de oro que ha llevado a numerosas figuras de Hollywood a instalarse en la pequeña pantalla.

Algunos de los nombres más destacados en el cine durante las últimas décadas, como Jessica Lange, Robert De Niro, Susan Sarandon o Kevin Bacon, recibieron este lunes el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que reconoció con diversas nominaciones su trabajo en distintas categorías televisivas.

El mejor ejemplo de este auge es, sin lugar a dudas, "Big Little Lies". La historia de estas tres mujeres cuyas corrientes vidas se ven sacudidas por un siniestro asesinato, cuenta en su reparto con dos de las actrices de mayor prestigio de su generación, Kidman y Witherspoon, que fueron nominadas como protagonistas.

El éxito de esta serie que fue concebida como una historia de una única temporada, pero cuyo éxito ha llevado a sus productores a firmar recientemente una segunda, se basa además en el excelente trabajo de tres de sus actores de reparto (Laura Dern, Shailene Woodley, y Alexander Skarsgard), por cuya actuación han sido igualmente nominados.

Gracias a estas actuaciones, "Big Little Lies" aspira a alzarse con el premio a mejor miniserie, categoría en la que competirá con "Fargo", "The Sinner", "Top of the Lake" y "Feud: Bette and Joan".

En esta última han participado tres nombres míticos del mejor Hollywood de los años 90: Jessica Lange, Susan Sarandon y Alfred Molina. Los tres han visto reconocido su paso a la pequeña pantalla con otras tantas nominaciones en la categoría de mejor papel protagonista en miniserie.

También ha resultado nominada, en este caso como actriz de reparto, la hasta hace poco casi olvidada Michelle Pfeifer, por su actuación en "The Wizard of Lies", miniserie en la que también destaca el histórico Robert De Niro, nominado como mejor actor protagonista.

En esta categoría también se pueden leer los nombres de Jude Law ("The Young Pope"), Ewan McGregor ("Fargo") y Geoffrey Rush ("Genius"), habituales en los créditos de algunas de las películas más populares de los últimos años.

Completan la lista de nominados hollywoodienses Christian Slater (mejor actor de reparto por la miniserie "Mr. Robot"), Kevin Bacon (mejor actor protagonista por la comedia "I Love Dick") y Maggie Gyllenhaal (mejor actriz protagonista por el drama "The Deuce").

Dejando "Big Little Lies" a un lado y más allá de las actuaciones individuales, destacan la cantidad de nominaciones cosechadas por la miniserie "Feud: Bette and Joan", con cuatro nominaciones, entre ellas la de mejor miniserie, y "Fargo", con tres candidaturas: mejor miniserie, mejor actor principal (Ewan McGregor) y mejor actor de reparto (David Thewlis).

En el apartado de mejor serie dramática, las aspirantes serán "Game of Thrones" -que solo ha conseguido una nominación en esta edición-, "The Crown", "Stranger Things", "This Is Us" y "The Handmaid's Tale".

Esta última serie, que transcurre en un futuro incierto en el que un Estado autoritario utiliza a las mujeres como mero instrumento de reproducción, se llevó además dos nominaciones de interpretación, a mejor actriz protagonista (Elisabeth Moss) y mejor actriz de reparto (Ann Dowd).

En cuanto a la mejor serie de comedia destaca el regreso del clásico de los años 90 "Will and Grace", cuyo actor protagonista, Eric McCormack, también fue nominado.

Esas dos mismas nominaciones (mejor serie de comedia y mejor actor protagonista) fueron las cosechadas por "Master of None".

El quinteto de candidatas a mejor serie de comedia lo completaron "Black-ish" y las debutantes "The Marvelous Mrs. Maisel" y "SMILF".

El popular cómico Seth Meyers será el encargado de conducir la ceremonia en la que se desvelarán los nombres de los ganadores de los galardones de la próxima edición de los Globo de Oro, que se celebrará el próximo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California).