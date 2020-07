La ficción, además de contar el surgimiento del primer brujo, narrará los eventos que condujeron a la conjunción de las esferas, el momento en el que los mundos de los hombres, elfos y monstruos se fusionaron en uno solo.

Netflix ya prepara la expansión del universo The Witcher con una precuela de seis capítulos que contará la historia del primer brujo. Blood Origins estará ambientada 1.200 años antes del nacimiento de Geralt de Rivia, pero eso no significa que Henry Cavill no pueda aparecer de alguna forma en el spin-off del mundo élfico.

La próxima miniserie de The Witcher contará la historia olvidada del surgimiento del primer brujo, la odiada especie a la que pertenece el personaje de Cavill. Además, el spin-off también narrará los eventos que condujeron a la “conjunción de las esferas”, el momento en el que los mundos de los hombres, los elfos y los monstruos se fusionaron en uno solo, dando lugar a la versión fantástica presentada por la ficción de Netflix. (Lea: “The Batman”, “The Witcher” y “Animales Fantásticos 3” pueden reanudar sus rodajes)

Uno de los grandes aciertos de la primera temporada de la serie fue situar en el centro de la acción a tres personajes principales: la joven Ciri, la hechicera Yennefer y por supuesto Geralt de Rivia. Cavill ha sido uno de los grandes reclamos de la serie, y aunque difícil dada la época en la que se ambienta, existe una posibilidad de que también aparezca en el próximo spin-off.

Aunque Geralt ha existido durante mucho tiempo antes que otros muchos brujos, su nacimiento fue mucho posterior al surgimiento del primero de los suyos. Dejando a un lado visiones y flashbacks -o en este caso flash forwards- el actor de Superman podría interpretar a cualquier otro personaje, incluido ese primer y enigmático brujo. (Además: Vesemir protagonizará “Nightmare of the Wolf”, precuela de “The Witcher”)

Dado que los brujos son infértiles debido a las muchas mutaciones que ha sufrido su organismo, es imposible que Geralt sea descendiente directo del primer brujo. Pero poner a Cavill en el papel sin duda ayudaría a establecer un buen número de paralelismos entre ambos personajes, lo que daría mucho juego de cara al futuro de la historia de Geralt.

La otra opción por supuesto serán los mencionados flash forwards, que introducirían momentos claves de la historia de Geralt para entremezclarlos con la historia de Blood Origins. En este punto hay que tener en cuenta que la pandemia de coronavirus ha retrasado la segunda temporada de The Witcher, y también retrasará su spin-off, por lo que el segundo podría utilizar secuencias ya filmadas de la serie principal para éstas visiones del futuro, acortando los tiempos de filmación. (Puede leer: ¿Ya está en marcha la película de “The Witcher”?)

Por el momento, se desconoce qué serie se estrenará antes, si la segunda temporada de The Witcher o Blood Origins. Mientras tanto, Netflix también prepara una tercera serie, esta vez de animación titulada The Witcher: Nightmare of the Wolf.