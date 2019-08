"The Boys" se convierte en la serie más vista de Amazon Prime Video

CulturaOcio - Europa Press

"The Boys" es una sátira de la fama a través de los superhéroes. Ofrece a los espectadores una visión más cruda del género con pasajes que no eluden ni la violencia más brutal, ni referencias sexuales explícitas.

"No quiero que la 2ª temporada sea más larga, si no más profunda. Una temporada más intensa, desgarradora, más loca y basada en los personajes", comentó Eric Kripke, uno de los productores ejecutivos de la serie. Amazon

"The Boys" se ha convertido en cuestión de semanas en uno de los grandes éxitos del servicio de suscripción de Amazon. La ficción, adaptada por Seth Rogen y basada en los cómics homónimos de Darick Robertson y Garth Ennis, ya es la serie original más vista de Prime Video. (Le recomendamos: La lucha por el mercado del video prémium en internet).

Eric Kripke, uno de los productores ejecutivos de "The Boys", ha celebrado el éxito de la brutal serie de superhéroes: "Estoy muy contento con la recepción que ha tenido la primera temporada". Con una segunda temporada asegurada y firmada con Amazon, Kripke asegura que la longitud en el tiempo es lo de menos: "No quiero que la 2ª temporada sea más larga, si no más profunda. Una temporada más intensa, desgarradora, más loca y basada en los personajes". (Le puede interesar: Revelan cuántos capítulos tendrá la primera temporada de "El Señor de los Anillos").

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, también tuvo palabras de gran entusiasmo por la acogida que ha tenido "The Boys" entre sus usuarios: "Estamos felices de que 'The Boys' haya superado nuestras previsiones y comprobar que, en apenas dos semanas, ya se ha convertido en una de nuestras series originales más vistas en Prime Video". Y añade que "esto les llena de energía a medida que se preparan para la segunda temporada".

"The Boys" ha mostrado una mordaz sátira de la fama a través de los superhéroes, además de ofrecer a los espectadores una visión más cruda del género con pasajes que no eluden ni la violencia más brutal, ni referencias sexuales explícitas. Los cómics en los que se basa la serie proporcionaron suficiente material impactante para su adaptación, pero algunos cambios sociales obligaron a los showrunners a repasar el enfoque de algunas escenas.