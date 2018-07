Bruce Springsteen llevará a Netflix sus recitales íntimos en Broadway

EFE

Bruce Springsteen llevará a la plataforma digital Netflix la experiencia de sus recitales íntimos y en solitario en Broadway por medio de la película Springsteen on Broadway.



Netflix detalló este miércoles en un comunicado de prensa que Springsteen on Broadway se estrenará el próximo 15 de diciembre, el mismo día en el que finalizará la puesta en marcha de este espectáculo íntimo en el que el artista estadounidense combina música y relato autobiográfico.



Estos recitales, que tienen el mismo nombre que la película, Springsteen on Broadway, comenzaron en octubre de 2017, por lo que salvo imprevisto, Springsteen dará el 15 de diciembre su concierto número 236 dentro de este formato especial.



Acostumbrado a ser un artista que actúa ante multitudes en estadios y grandes recintos, acompañado por la enérgica y brillante E Street Band, Springsteen decidió refugiarse en este teatro neoyorquino, con capacidad para algo menos de mil personas, para ofrecer conciertos íntimos en los que aparece solo con su guitarra y su piano.



Este show, por el que Springsteen ganó un premio Tony, está basado en su autobiografía Born to Run (2016) y cuenta como invitada especial en dos temas con Patti Scialfa, mujer del roquero.



Springsteen será el guionista de la película Springsteen on Broadway, mientras que Thom Zimny, quien ha trabajado en varios documentales sobre The Boss, se encargará de la dirección del filme.



"Estamos encantados de traer a Bruce Springsteen -un magistral narrador, un filántropo y una voz para el hombre corriente- a Netflix con este histórico show en solitario", dijo el jefe de contenidos de esta plataforma digital, Ted Sarandos.



"Esta innovadora experiencia desafía los límites del teatro, los conciertos y las películas y dará a nuestra audiencia global una mirada íntima a uno de los íconos culturales más grandes de nuestro tiempo", añadió.



"El propósito de esta película es llevar este increíblemente íntimo show a todo el público de Bruce (de forma) completa e intacta", apuntó el mánager de Springsteen, Jon Landau.