El reconocido pastelero habla de la segunda temporada del formato “Buddy vs. Duff”, en el que compite con su eterno rival, Duff Goldman, para establecer quién es el más creativo al momento de hacer pasteles.

¿Hornea pasteles cuando celebra cumpleaños con alguien de su familia?

Sí, quiero decir de nuevo, hago pasteles en la familia. Mis hijos siempre quieren que me supere o supere a los demás. Me encanta hornear y divertirme mucho haciéndolo. Entonces, siempre lo hago por la familia, así como por las personas que quiero. Hornear es parte de lo que me calma y me hace quien soy.

¿Entonces puede decir que sus hijos seguirán los pasos de su padre?

Lo más importante para mí es que mis hijos tengan éxito en la vida y quiero que sean felices con lo que quieran hacer. En secreto, ¿quiero que sigan mis pasos? Sí, pero siento que si no lo has hecho, si no haces lo que amas en la vida, nunca lo lograrás. Entonces, siempre que venga del corazón y tengan el mismo sentimiento que yo, cuando hago lo que hago, me encantaría tenerlos conmigo.

¿Qué enseñanzas de la primera temporada de “Buddy vs. Duff” aplicará en la segunda temporada?

Creo que probablemente lo más práctico que aprendimos fue que Duff es un competidor feroz. Y que ambos aprendimos que sacamos lo mejor de ambos. Hacemos que los demás se esfuercen por hacer más. Nos empujamos unos a otros a los límites más extremos para sacar a relucir todo lo que tenemos de forma creativa. Así que pienso que ambos aprendimos eso en la primera temporada. Y creo que, en la segunda temporada, los pasteles son solo con esteroides, es una locura lo que hacemos. Por eso espero que todos lo disfruten.

Hablando del gran esfuerzo físico que implica este programa, ¿qué es lo más desafiante de grabarlo?

Tengo que decir que rodar esta segunda temporada de Buddy vs. Duff no fue pan comido. Y sin juego de palabras, pero fue muy, muy intenso. Quiero decir, trabajamos 18 horas, 20 horas al día, 2-3 días en las construcciones y luego tener que entregar los pasteles a donde teníamos que entregarlos. Ha sido la competición más dura que he tenido en mi vida. Y he hecho 300 episodios de Cake Boss, y Cake Boss fue más un juego de niños en comparación con filmar Buddy vs. Duff.

Después de que las cámaras se apagan y ese desafío en particular termina, ¿a qué se dedica?

Honestamente, tuve como un día libre entre filmaciones. Lo juro por Dios, me acosté en mi habitación de hotel. Estaba mentalmente agotado. Estaba listo para un día de descanso y relajación. No podía sentir mis pies. Me senté en la cama y miré películas todo el día. La gente no se da cuenta, pero para hacer esta competencia, la filmación duró unos tres meses. Esos tres meses, no estuve, estuve allí, pero no estuve allí. Mentalmente, mi cabeza estaba en otro lugar. Mi negocio se detuvo, mi familia se detuvo, todo se detuvo durante tres meses. Y todo lo que hice fue comer, respirar y dormir Buddy vs. Duff. Fue difícil. Muy, muy difícil.

A pesar de las jornadas tan agotadoras, ¿por qué decidió seguir adelante?

Fue pura determinación de no rendirme, y simplemente poner todo lo que tengo: pensar en ello, intentar, tratar de lidiar con ello, pensar que realmente iba a ser, solo pensar y tratar, y pensar y tratar de nuevo.

¿Cómo ha influido su familia en su relación con la comida y la repostería?

Para mí, la familia lo es todo. Vivo para mi familia. Ya sea mi esposa e hijos, mis padres, mis hermanas, mis empleados, porque realmente los considero una familia. Siempre me apoyan en mis pasiones, nunca rendirme, siempre soñar en grande, siempre creer en ti mismo y tener confianza es algo con lo que nací. Como si fuera solo una forma de vivir, trato de dar ese ejemplo a mis hijos. Quiero que mis hijos sueñen en grande. Quiero que sepan que pueden hacer cualquier cosa. Mi padre fue mi mayor influencia. Y quiero ser la mayor influencia en la vida de mis hijos al dar el ejemplo de trabajo duro y con honestidad, ser bueno con la gente y hacer lo correcto, y eso es lo que intentamos hacer.

¿Hay alguna receta o postre que sea su arma secreta en el programa?

Esta temporada no se trataba realmente de probar y hornear, por lo que fue un poco diferente a la primera. Pero siempre tenemos una receta secreta. Podría ser un cannoli, probablemente sería uno de ellos. Estoy orgulloso de esta temporada con lo que hicimos Duff y yo. Espero que usted, cuando vea la temporada, sea muy transparente. Si el pastel de Duff fue mejor que el mío, me oirás decirlo. Soy honesto al respecto. Y si creo que mi tarta es mejor, lo voy a decir.

¿Qué pueden esperar los espectadores en esta segunda temporada?

Creo que los espectadores, en primer lugar, podrán ver que es un programa realmente diferente a la primera temporada. La segunda se trata de pasteles. Realmente no se trata de una competencia de repostería. Somos Duff y yo, ¿quién va a hacer los pasteles más grandes y malos? Tenemos equipos de cinco en lugar de equipos de dos. Tenemos 24 horas para trabajar en cada pastel. Duff y yo nos queremos mucho. No sé si se dieron cuenta de eso, pero nos llevamos bien. Nos admiramos y nos respetamos mucho. Creo que realmente brillará en la segunda temporada.