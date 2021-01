Camila Chaín, una periodista que respira y ama la radio

Como regalo de Navidad le llegó la noticia para ser parte de “Kallejiando”, el programa de radio y televisión de La Kalle. Un reto que asume después de vivir en México y volver a Colombia.

Camila Chaín es la nueva integrante de Kallejiando, el programa de humor y música de la emisora radial y televisiva La Kalle. Esta periodista, que ha trabajado en radio y televisión, acompaña a Shirly Gómez, Lokillo Flórez, Boyacomán, Pirata Morgan, Carlos Giraldo y Diana Medina a partir de este 12 de enero. (Le puede interesar: Sandro de América, la historia del ídolo musical llega a Caracol Televisión).

La noticia le llegó a Chaín como un regalo de Navidad, después de estar casi tres años viviendo en México por el proyecto laboral de su esposa. Sin embargo, la cuarentena, así como a muchas personas, la trajo de vuelta a su país natal en agosto de 2020. A partir de entonces decidió buscar trabajo en Colombia, en aquello que tanto le apasiona: la radio.

“Empezando diciembre me dije por qué no ver si hay una oportunidad en Colombia e hice algunas llamadas a directivos de radio que conozco muy bien, sin ninguna pretensión, y el 22 de diciembre, más o menos, recibí una llamada del doctor Carlos Arturo Gallego, quien me dijo que se necesitaba algo en La Kalle, le dijo a la directora que me llamara y cuando lo hizo creo que duró más saludándome que yo diciéndole que sí. Fue un gran regalo de Navidad que recibí. No me lo esperaba en ese formato y menos en la familia de Caracol Televisión”, asegura Chaín.

Cómo decir no, si está acostumbrada a decirle a todo “sí”. La periodista barranquillera se ha enfocado en mostrar a su audiencia el respeto y la calidad necesarios frente a cada labor que realiza. Por esa razón quiere ser reconocida por su experiencia.

Ha sido la trayectoria la que la lleva a pensar que está preparada para asumir este nuevo reto, que conlleva trabajar en un programa en el que unirá la radio y televisión, en el que desde ya se propone captar más oyentes. Para ello, aunque los lenguajes tanto para un medio como para el otro son distintos, sabe que lo puede lograr, así como lo ha hecho el programa por cuatro años.

“La Kalle tiene un formato increíble que será fantástico hacerlo. Cuando empecé, lo hice en radio en una emisora de vallenato y al tiempo hacía un magazín en vivo que tenía que ver con música en Telecaribe. Ahora es mezclar la radio con el directo, acciones poco fáciles de hacer. Tener ese conocimiento me regala una ventaja para no sentir que estoy empezando de cero”, agrega.

Ya son 22 años que acumula esta veterana de la radio, tiempo en el que también trabajó ocho años en el programa Mujeres W, de W Radio. Una etapa que la reconoció y le marcó un legado en el país.

Sin embargo, volver a trabajar en radio musical le recuerda los inicios de su apasionante carrera. “La gente me conoce mucho por la radio hablada, aunque nací fue por radio musical haciendo como un mix, ya que es un poco de música y otra parte hablando”.

Mucho antes de descubrir el mundo de las cabinas, Camila Chaín realizaba fotografía “muy libre y de mucho espacio abierto”, lo que no sabía era que una vez entrara a ese espacio sin ventanas, el de la cajita mágica se iba a enamorar completamente y no tendría regreso: “Desde el primer momento en que empecé a hacer radio me enamoré y ha sido un amor correspondido. Miro para atrás y digo que ha sido el gran amor de mi vida”, reitera.

A pesar de que son más de dos décadas dedicadas al trabajo y tiene la confianza para asumir cada uno de los desafíos, los nervios siempre van a ser parte de su carrera, “el día que no sienta ese nervio, ese día me retiro de los medios”.

Entre su más grande apuesta está que el nuevo proyecto a emprender funcione y está feliz de sentir lo que puede ser un gaje del oficio.

“Esto también es un aprendizaje continuo, porque nadie se las sabe todas, si alguien dice sobre algo que está muy fácil porque es muy bueno, ese día perdió la humildad y se perdió todo”.

Cada lección para esta periodista es como un detalle para su vida. Se considera una buena alumna, la cual está en la constante búsqueda de aprender, y el propósito de su vida asegura ha sido ese. Durante su trayectoria profesional ha estado rodeada de mucha gente, como Julio Sánchez Cristo, su mentor en La W. Ahora estará acompañada de un grupo de periodistas que ya forman parte de Kallejiando.

“Mis nuevos compañeros de trabajo los conozco a todos, los he entrevistado en radio; sin embargo, suelo ser una persona que me fijo mucho en el tema humano, así que primero los conoceré como personas para luego verlos como mis compañeros. Es fundamental poder saber si están contentos o tristes para saber si hoy les puedo sacar lo mejor. Quiero ser un poco la persona que llegue a compartir alegrías y conocerlos a cada uno. Me siento muy orgullosa de ser parte, porque es un equipo muy bueno”, dice Chaín.

Por el momento, el público seguirá escuchando a esta presentadora y locutora. “Soy una persona joven y tengo mucho que darle a la radio, todavía no voy a dejar un amor que me hace feliz, creo que la pandemia me dejó muchas reflexiones importantes, y esa ha sido una de ellas.