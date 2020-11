La periodista celebra dos años en la franja radial que conjuga información y opinión.

Hace dos años llegó a Blu Radio. ¿cuáles eran los desafíos en ese momento y cuáles son ahora para “Mañanas Blu”?

Yo estaba volviendo a Colombia y uno de los desafíos era desprenderme de lo que había sido mi casa por tanto tiempo en la W Radio, donde duré once años y me vio nacer desde que estaba en la universidad; entonces regresar al país después de haberme graduado de la maestría en Nueva York e iniciar este proyecto nuevo, conmigo a la cabeza, fue mi primer gran desafío y un reto. Después de dos años ya logramos consolidar el proyecto, porque no ha sido fácil ser líder y organizar un proyecto que fuera visible. Ahora está el reto de seguir creciendo y estar consolidados.

¿Cómo fue el proceso de adaptación?

Fue muy bonito el proceso. Me tocó empezar a armar equipo. Buscar a la gente que me iba acompañar en la mesa. Al tiempo era pensar en cómo hacer una sección que se viene haciendo hace muchos años en el noticiero, que es el Código Caracol. Además, de pensar cómo ponerle mi sello a una sección que había estado tanto tiempo en el canal.

¿Cómo cambió su actitud al pasar de ser gregaria a convertirse en líder de un equipo y de una marca?

Durante diez años duré haciendo investigación y confrontación, y creo que eso es el periodismo, y todavía hay gente que me reclama porque no soy la Camila de antes. La respuesta es porque cuando estoy al frente del barco es otro rol el que debo desarrollar. El rol cambia completamente, no mi forma de hacer periodismo, pero sí mi forma de confrontar.

¿Cómo decide los contenidos que quiere llevar a Código Caracol y los contenidos que quiere tener en su programa “Mañanas Blu”?

En Código tomé la decisión de que fuera un espacio completamente político y de poder. Hablo de todos los hilos del poder, ya sea económico, empresarial o político. Los contenidos del Código también tienen un proceso de averiguación muy largo, porque no es seguir la agenda noticiosa del día a día, se trata de explicarle a la gente la forma en que se mueve el poder en el país. En la radio puedo tomarme el tiempo de explicar. Hablamos de poder y presupuesto; pero estamos concentrados en decirle a la audiencia qué está pasando, para que entienda.

En la radio hay personajes como de novela: un protagonista y un antagonista. ¿Cuál disfruta más?

Los dos. No voy a decir que cuando uno es miembro de una mesa de trabajo tiene la misma posibilidad de desarrollar estas cosas que siendo director. Como directora, mi responsabilidad es que la gente brille y que cada uno pueda lograr ser lo que yo en algún momento fui como miembro de una mesa de trabajo.

Ha trabajado en televisión, radio y medios impresos. ¿Sigue aprendiendo o cree que no es necesario conocimiento adicional?

No, ojalá me las supiera todas. Siento que me falta mucho camino por recorrer y mucho por aprender. Cada vez que termino un programa de radio digo que me falta saber o pienso que tal vez lo hubiera manejado de una forma o de otra. Estoy muy lejos de creer que me las sé todas. Hablo mucho con colegas que son más grandes que yo, a los cuales les aprendo y me siguen enseñando.

¿Qué hace distinto a los periodistas de los creadores de contenido?

Los periodistas debemos poner la cara y lo único que tenemos es credibilidad. Si la perdemos se nos acabó todo, porque los periodistas no tenemos empresas. Yo pierdo mi credibilidad y quedo sin nada. Por eso hacemos un trabajo responsable.

¿Qué proyectos nuevos vienen?

Ahora no tengo planes. Estoy empezando todavía en Caracol televisión, por lo que mi plan es seguir consolidando lo que estamos haciendo. Quiero seguir consolidando aún más Mañanas Blu y trabajando muy fuerte por los temas de género desde el programa.