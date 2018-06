Carlos Villagrán no volverá a interpretar a Quico, personaje del "Chavo del 8"

Con información de EFE

El actor y humorista mexicano Carlos Villagrán anunció que dejará de interpretar este año a Quico, famoso personaje del programa "El Chavo del 8". (Archivo Carlos Villagrán, toda la vida siendo un niño).

En una entrevista ofrecida al Programa Hoy de Televisa, el actor dijo que por respeto al público y a él mismo decidió "guardar los tenis" de Quico, pue no es compatible que a su edad (74 años) siga interpretando a un niño que comenzó a dar vida hace 48 años.

"No es que no lo pueda hacer, pero como dijo Juan Gabriel, 'Dios perdona pero el tiempo no'", dijo el humorista.

Carlos Villagrán sostuvo entre risas que su "peor enemigo" es "un niño que sale en televisión que soy yo pero con 48 años menos".

Pero no es la primera vez que Villagrán dice que no va a volver a encarnar a Quico, pues hace cinco años realizó una gira en el continente para despedir al personaje.

"El Chavo del 8" es una serie de televisión cómica mexicana y popularizada en América Latina que fue emitida en Televisa entre 1971 y 1980, pero que todavía se sigue emitiendo en varios países de la región.

Creada por Roberto Gómez Bolaños, "El Chavo del ocho" sigue las aventuras de un niño huérfano que vivía en un barril. Bolaños interpretó siempre a El Chavo, quien vive en el patio de una vecindad pobre como las que abundan en Ciudad de México, en las que varias familias comparten instalaciones como baños, entrada y el lavado de ropa, y donde se escondía el chico huérfano en un barril para que nadie lo viera llorar. (Archivo "Nuestra querida vecindad se está reuniendo en el cielo": Quico).

unto a él, alcanzaron reconocimiento sus vecinos: María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Ramón Valdez (Don Ramón, fallecido en 1988), Carlos Villagrán (Quico), Rubén Aguirre (el profesor Jirafales), Edgar Vivar (El Ñoño) y doña Florinda, interpretada por la esposa del autor, Florinda Meza.

Quico es un niño vestido de marinero de 9 años, mimado, envidioso y grosero con sus amigos, pero con un gran corazón cuando la ocasión lo amerita.

Pese a que la serie se dejó de grabar, Villagrán ha seguido encarnando al personaje en diferentes eventos y espectáculos.