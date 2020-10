Carol Dysinger: “Para las niñas afganas, la guerra es como el clima”

La directora del corto documental “Aprendiendo a patinar en zona de guerra (Si eres una niña)” ["Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)"] cuenta cómo fue el proceso de grabación de esta propuesta, que ganó un Óscar.

¿Cuáles fueron los principales retos que afrontó teniendo en cuenta que el documental “Aprendiendo a patinar en zona de guerra” fue grabado en Afganistán? ¿Cómo vivió el proceso?

Debo decir que el mayor reto que afrontamos, yo especialmente, fue el de descubrir cómo íbamos a crear una atmósfera escénica para que las niñas y las mujeres que harían parte del documental se sintieran cómodas y fueran ellas mismas. Ese fue para mí el reto más difícil.

Para las niñas, estar en sus patinetas era un sinónimo de libertad. ¿Qué significa para usted la libertad ahora después de dirigir el documental?

Lo que pienso realmente y lo que creo que de alguna manera traté de hacer en el documental fue insinuar que la libertad es la libertad de caer, de fallar. La libertad es tomar el riesgo, lanzarse, equivocarse y no tener a nadie a tu alrededor molestándote, juzgándote. Simplemente, si te caes, ríete y ponte de pie, eso es para mí la libertad. Necesitas la libertad de aprender para hacer cualquier cosa que no te dicte tu situación. Si no tienes la libertad de aprender, si no te das la libertad de fallar, no vas a ser libre nunca en ningún contexto.

¿Usted describió “Aprendiendo a patinar en zona de guerra” como una carta de amor para las niñas afganas… ¿Cree que el documental puede ser una carta de amor para todas las mujeres del mundo que están siendo oprimidas?

Eso espero. Cuando haces una película no sabes lo que viene, tú solo la haces, la lanzas al mundo y esperas. No puedes controlar los resultados de nada en la vida, realmente. Sin embargo, creo que en la medida en que las niñas y mujeres que la vean puedan aprender, puedan divertirse, tener amigos, se darán cuenta de que las cosas van a estar bien. Todas tenemos las herramientas para lidiar por lo que estamos pasando en ciertos momentos de nuestra vida. Espero que esto pueda aplicarse para todas las mujeres del mundo, y más para aquellas que en este momento están sufriendo o para aquellas niñas y jóvenes que están aprendiendo a ser y estar en este mundo.

Este documental le trajo alegrías y triunfos, ganó un Óscar, por ejemplo, pero ¿fue difícil procesar por lo que pasan estas niñas a diario?

Antes de empezar el documental sabía en lo que me estaba metiendo, sabía que podría llegar a ser frustrante. Dios sabe lo frustrante que fue. Nosotros sólo podíamos filmar un par de horas al día, teníamos muy poca libertad de lo que podíamos hacer, estábamos muy limitados. Mi gran frustración era que yo quería que ellas fueran libres frente a la cámara, realmente lo quería, pero al mismo tiempo tenía que grabar bajo parámetros muy exigentes, principalmente para salvaguardar la seguridad de todas ellas, así que era muy frustrante. Pero, ¿sabes?, creo que el solo hecho de estar en Afganistán y conocer lo suficiente al país, además de tener la edad que tengo, hacía que muchas cosas que quería hacer no se pudieran y de por sí ya me frustraba.

De acuerdo con eso, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a Afganistán?

Espero que sí, espero volver; de hecho, en estos momentos estoy terminando de grabar una película allí llamada One Bullet. Ahora estoy acumulando el dinero suficiente para terminarla. Me gusta ir cuando tengo realmente algo que hacer allí. Pero sí, incluso quería ir personalmente para mostrar la película, pero la pandemia retrasó los planes y no pude hacerlo.

Luego de terminar el documental, ¿Qué sabe de las niñas?

Bueno, Skateistan [organización que usa la patineta y la educación para empoderar a los niños] es superprotector con las niñas y su seguridad, así que no sé mucho, y lo que sé no puedo decírtelo, pero sé que varias de ellas lograron entrar al sistema de educación afgana, situación que me alegra porque ese era uno de los objetivos de ellas. Sé que dos de las profesoras más jóvenes han avanzado, espero que a la universidad, pero lastimosamente no lo sé. Sé también que algunas de las chicas también están enseñando ahora.

¿Hubo alguna historia en particular que la haya conmovido de estas niñas?

Sí, definitivamente me conmovió una de las niñas que dijo: “Desearía no crecer nunca para así poder hacer skate para siempre”. Al inicio de la película, es la misma niña que en clase le dice a la profesora que ninguna de ellas sabe leer ni escribir y la profesora les contesta: “Aprenderán”, y lo hace, aprende.

Las protagonistas del documental viven en medio de la violencia y la guerra. ¿Cómo hablan de la guerra las niñas?

Ellas lo entienden totalmente, viven en un país que está en guerra desde que sus abuelas nacieron. No sé bien cómo sea ahora, pero es loco como a veces hablas con afganos, les preguntas del tema y te dicen: “¿De qué hablas? Para nosotros en este momento estamos en paz”, y lo dicen porque ya no es un conflicto tan pesado, aunque todavía existe. Creo que para los niños y niñas afganos la guerra es como el clima, es algo que los rodea constantemente. Entonces cuando hay alguna explosión los profesores tratan de persuadirlos y decirles: “Tranquilos, probablemente es un terremoto”, ellos inmediatamente dicen: “¿De qué hablas? Es una bomba”.

Ganó el Óscar por este documental siendo mujer y hablando de mujeres. ¿Qué opina de esto?

Fue absolutamente genial. Alguna vez gané un premio de cine cuando tenía 19 años, y desde ese entonces pensé que iba a dedicarme a hacer películas toda la vida y no fue así; es decir, me contrataban para escribir películas, editarlas, pero nunca logré ser directora. Esta fue la película que yo hice por mi propia cuenta, con la que me arriesgué a dirigir y tuvo esta respuesta maravillosa.