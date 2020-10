Charlotte Hope, en la piel de la reina Catalina

En la segunda temporada de “The Spanish Princess”, la actriz interpreta a la soberana en la época en que no puede quedar embarazada para perpetuar el reino.

“The Spanish Princess” retoma la historia de la reina Catalina (Charlotte Hope) y Enrique VIII (Ruairi O’Connor). En la segunda entrega de la serie, que se estrena el 11 de octubre de 2020 por la plataforma Starzplay, estos personajes de la corte más glamorosa de Europa y amados por su gente, juntos crean una Inglaterra orgullosa, segura y lo suficientemente fuerte como para resistir las amenazas del exterior.

La lucha de Catalina para producir un heredero pone en riesgo su matrimonio y su posición en la corte, y sus elecciones del pasado la atormentan. A pesar de ser una política, diplomática, una inspiración nacional e incluso un comandante militar, Catalina debe luchar para salvar su amor con el rey y preservar la paz y la prosperidad de su reinado.

Entrevista con Charlotte Hope, quien encarna a Catalina de Aragón, reina de Inglaterra y descendiente del duque inglés John de Gaunt, el fundador de la Casa de Lancaster.

Para usted, ¿cuál es el desafío más grande a la hora de interpretar a la reina Catalina?

En general considero que es difícil interpretar a una persona real o que ya existió y que fue un personaje histórico tan importante. Es diferente cuando los personajes son creados por el escritor, porque nadie sabe si realmente era así o no. En cambio, alguien de la vida real te puedes enfrentar a que realmente esta persona no tiene determinados rasgos en su personalidad y que tal vez no lo estés haciendo como era realmente. Pero, por otro lado, tienes herramientas de la historia para conocer a Catalina, para entender cómo actuaba, cómo era, cómo pensaba. Además de las percepciones que las personas tenían de ella. Fue una reina muy amada, apasionada. Esto hizo que mi papel fuera muy dinámico y además le puse un toque de mí, de aquello que percibía yo que tenía ella.

¿Por qué cree que la realeza, especialmente la británica, sigue siendo tan interesante para los relatos audiovisuales y para los televidentes?

Porque son historias de la condición humana en general. Aunque se hable de temas históricos que pasaron hace tantos años, si miramos a fondo, muchas cosas no han cambiado en la actualidad y la gente aún se siente identificada con costumbres y hechos que suceden en ese tiempo. Por ejemplo, el amor, la ambición o el fracaso, puesto en contextos de reyes y reinas, pero son sentimientos reales y actuales. Y, además, por el interés de revivir una época donde audiovisualmente es increíble, los vestuarios, los peinados, las locaciones son espectaculares para grabar.

Sin contar la realeza que todavía existe, ¿cree que las mujeres del mundo actual tienen tanta presión por mantener un estatus, una familia o una comunidad, como lo tuvieron las reinas de siglos pasados?

Creo que las mujeres actuales sufrimos una presión distinta, pero sí la tenemos. Como mujer ahora siento presión de tener hijos, porque es lo que la sociedad espera de mí y también porque yo quisiera tener mis hijos y una familia, y si no lo hago, siento que es un fracaso personal. Pero en el pasado, en el caso de Catalina era una presión de todo un país esperando al heredero, no sólo era algo personal sino algo político. Ella debía tener un hijo para continuar manejando el poder desde su familia. La presión del reloj biológico continúa, eso no ha cambiado porque es algo de la naturaleza del cuerpo humano y de pronto las mujeres en otra época y en la actualidad sentimos esa presión del tiempo.

Usted ha participado en varias producciones que narran historias británicas, que me parece son un respiro a tanta producción de Hollywood. ¿Le gustan más las producciones de época, históricas o es coincidencia?

Realmente, ha sido una bonita coincidencia. Siempre me han llamado para este tipo de producciones, las cuales me encantan por todo lo que tienes que aprender para hacer el papel, para crecer con él, para contar una historia de la vida real. Sientes una responsabilidad con los televidentes porque de cierta forma le estás enseñando algo de la historia y debe ser lo más fiel a la realidad. Pero sí quisiera también interpretar un personaje de la vida actual, más moderno. No quisiera quedarme encasillada en un solo papel o un tiempo específico de la historia.

¿Cómo se preparó para interpretar a Catalina de Aragón?

Primero, leí varios libros de historia que hablaban acerca de ella. Para la segunda parte, como se habla tanto de la ruptura, de la separación de una relación matrimonial, leí mucho más de las relaciones en la vida moderna y así orienté mi personaje. Catalina sufre en esta segunda parte un tema muy fuerte y es que no puede quedar en embarazo y sufre mucho internamente por este tema. Así que también me guie por textos e investigaciones de mujeres que están pasando por esta situación.

¿Cómo fue la experiencia en el set, en especial trabajar con tantas mujeres?

Estoy muy agradecida con el trabajo que hicimos en el set. Yo soy una mujer rodeada de mujeres en mi familia y en mi trabajo. Hicimos una gran camaradería con el equipo de mujeres que conformamos la producción. Todo el equipo me ha apoyado, me ha enseñado muchas cosas para mejorar mi personaje y mi actuación. Además, creo que como mujeres esperamos por mucho tiempo este momento donde las mujeres son directoras, productoras y realmente lideramos.

Catalina se involucra mucho en el tema político, algo que no es común para las mujeres de esta época, ¿cómo fue para usted como actriz mostrar este poderío desde la perspectiva femenina?

Catalina comienza a trabajar en equipo con Enrique VIII, no es común para la época claramente. Pero ella es una mujer empoderada, que piensa diferente y que quiere apoyar a su esposo en el desarrollo de Inglaterra. Así que se involucra mucho en temas políticos y hasta en la guerra, ella es una verdadera guerrera. Dentro de la serie hay esa dualidad todo el tiempo entre su rol como mujer y esposa y como figura política.

¿Cuál cree que es la lección que le deja el personaje de Catalina a las mujeres de la actualidad?

Yo creo que podría comprarlo con lo que estamos viviendo este 2020. Muchas personas han tenido que empezar de cero, vivir muchas dificultades, pero la vida te enseña a levantarte, a pararte de nuevo a pesar de las dificultades. Y esto es lo que hace Catalina, ella ha sido vencida una y otra vez, pero vuelve y se para a pesar de las adversidades. Esa determinación y fortaleza de Catalina creo que es la quisiera que se llevaran los televidentes que se sientan identificados con ella.

¿Cuál es el mayor desafío de mostrar la ruptura de la relación entre Catalina y Enrique, después que en la primera temporada se mostraron tan unidos y enamorados?

Creo que la producción hizo un excelente trabajo en la forma de mostrar la relación de ellos dos, no solamente eran dos personas que se amaban, sino que se mostraban diferentes perspectivas y experiencias en su relación. Ellos se aman, pero se separan y vuelven varias veces. Catalina ama a Enrique y lo necesita. Uno de los retos en la actuación de estas escenas es que Catalina debía mostrar esa lucha constante por el amor de su vida y del dolor interno que sentía por la pérdida de Enrique, luchó hasta el final para salvar su matrimonio. Hasta el final se dicen ‘tal vez hayas cambiado y no eres la persona de antes, pero aún te amo’. Pero en temas de actuación, me gusta más interpretar esta parte de las rupturas, de separar todo, en vez de juntarlo.