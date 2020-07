“Chef a domicilio”, un desafío virtual gastronómico

En este programa de Discovery Home & Health, chefs y celebridades de Argentina, Colombia y México demostrarán su talento y creatividad para preparar platos desde sus propias casas. María José Martínez es una de las invitadas.

Con el objetivo de llevar un momento agradable y hacer que las personas se olviden de la situación actual generada por la pandemia de coronavirus en el mundo, llega a la parrilla de Discovery Home & Health Chef a domicilio.

Este programa, conducido por el chileno Chris Carpentier, se adentra en las cocinas de chefs y celebridades amantes de la gastronomía de Argentina, Colombia y México, quienes, de manera virtual, demostrarán su talento y creatividad para preparar los mejores platos desde la intimidad de sus casas.

“Todos tenemos los mismos ingredientes y nadie te dice qué hacer, tú misma lo decides. Entonces es algo chévere, porque es ver cómo, cada uno y con los mismas cosas, interpreta o cocina su cultura de acuerdo con lo que le gusta y crea platos distintos”, explicó la actriz e influenciadora María José Martínez, quien es parte del elenco.

Los participantes, quienes se graban con sus propios equipos -bien sea un celular o una cámara- solo cuentan con una hora para presentar platos originales, creativos y visualmente impactantes. En este tiempo, en vez de entablar una conversación con el respectivo jurado -que está conformado por la argentina Chantal Abad, el colombiano Tulio Zuluaga y el mexicano Gastronauta-, solo interactúan con Carpentier, quien además de darles consejos se encarga de hacer más ameno el ambiente mediante la realización de trivias y preguntas al azar.

Un estilo diferente

En Chef a domicilio las cosas son distintas. El jurado aparece al inicio y da la bienvenida a los participantes, luego se retira para que ellos cocinen y regresan cuando el plato está listo. Al final dan su veredicto tomando como referencia una foto donde evalúan el uso adecuado de ingredientes, la originalidad y una presentación sobresaliente.

“Esta es una apuesta distinta. La opinión de los jurados, por así decirla, es un poco subjetiva porque se basan en una foto. Ellos no saben de quién es el plato, sino al final cuando ya dieron su veredicto”, agregó Martínez.

Por esta razón, la exparticipante de MasterChef Celebrity aseguró que el programa, más allá de juzgar las habilidades culinarias de alguien, es una forma de entretenimiento para conocer la cultura gastronómica que gira en torno a estos lugares.

“Es más que todo un llamado a enamorarse de la cocina y ver la versatilidad que pueden tener los ingredientes, porque una competencia donde no pruebas algo, sino que todo lo define una foto, es difícil. Por eso creo que es más como un pretexto para que la gente vea la gran variedad y lo divertido que puede ser cocinar en estos momentos tan inusuales”, indicó la actriz que fue parte de la pasarela virtual del Circuito Arte Moda.

Si bien es un programa para entretener, esto no le quita la presión y el estrés del momento. La actriz, que aprovechó la cuarentena para compartir tiempo con su familia, afirmó que el nivel de exigencia es enorme.

“Uno se mete en el cuento de la competencia. Cuando empiezas a cocinar, quieres aprender más cosas, pero la presión es infinita. Uno quiere hacer las cosas bien y haber aprendido de la manera correcta, pero el tiempo es preciso”.

De esta manera, Chef a domicilio se convierte en una nueva apuesta que ofrece un contenido particular para el público. Además de Martínez, participan los chefs Nicolás de Zubiría, Mark Raush, Álex Salgado, Rodrigo Pazos y Carlos Gaviria, así como las celebridades la Gorda Fabiola Posada, Nelson Polanía Polilla, Guy Davidyan y Jenny Vargas.

“Es un programa para perderle el miedo a cocinar. A veces en la nevera uno tiene un montón de cosas y no sabe qué hacer con ellas, bueno, vea el programa y ahí le decimos o lo guiamos. Es el momento de animarse y perder el miedo a preparar esas cosas que, con toda seguridad, le quedarán ricas”, concluyó enfática María José Martínez.

Aprendiendo a cocinar con María José Martínez

La actriz bogotana, quien creó una estrecha relación con la cocina después de su participación en MasterChef Celebrity, aprovechó este tiempo de aislamiento para enseñarles a sus seguidores a realizar distintas recetas que van desde la preparación de una lasagna bolognese, spaghetti alla puttanesca y marquesa de chocolate hasta una sopa de cebolla.

“Procuro poner recetas que me parezcan realmente buenas y que, además, sean como distintas. No me gusta irme tanto por lo fácil, sino profundizar en algo más. Creo que esta es una sociedad que va muy rápido y en la cocina encuentran un momento de calma”, dijo María José Martínez.

La mayoría de sus preparaciones están ba sadas en la gastronomía italiana que, según ella, es la que genera mayor placer porque “es una comida simple de hacer, es saludable y no tiene pierde”.

Martínez, mientras espera que toda esta situación se resuelva para reanudar los proyectos, seguirá llevando alegría a todos sus seguidores por medio de la cocina.