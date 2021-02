Claro Video: estas son sus novedades para febrero

Durante el segundo mes del año, la plataforma trae entretenimiento, además de propuestas vinculadas con la música, la aventura y otras historias basadas en la vida real.

Estos son algunos de los recomendados de la plataforma de Claro Video para febrero de 2021:

“La Negociadora” (11 de febrero). Eugenia Velazco, la mejor negociadora de Latinoamérica, se enfrenta al desafío más grande de su carrera. Un misterioso grupo de criminales ha sitiado la ciudad con bombas y ha secuestrado la compañía de electricidad mexicana.

“The Way I See It” (14 de febrero). Un documental que hace un recorrido por la historia de Estados Unidos durante las administraciones de Barack Obama y Ronald Reagan. No se pierda la mirada de Pete Souza, quien fue el fotógrafo oficial de la Casa Blanca por décadas.

“Troll 2 Word Tour” (18 de febrero). Poppy y Branch vivirán nueva aventura en las que encontrarán seis tribus de Trolls fanáticas de diferentes géneros musicales: funk, country, techno, clásica, pop y rock. Sin embargo, la realeza del rock planea dominar el mundo. Participan con sus voces artistas como J Balvin y Kelly Clarkson.

“Tenet” (18 de febrero). Dirigida por Christopher Nolan, esta película muestra a Tenet, quien vivirá una épica misión de espionaje internacional por evitar la Tercera Guerra Mundial. Así, viajará a otras dimensiones que lo llevarán a conocer tiempos más allá del presente, luchando incansablemente por la supervivencia del mundo entero. ¿Cumplirá Tenet su misión?

“The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart” (19 de febrero). Un documental que cuenta la historia de la banda británica los Bee Gees donde tres hermanos que persiguieron sus sueños infantiles: la alegría de cantar juntos y de crear canciones a partir de su sonido único; logran uno de los mayores éxitos en la escena musical.

“Psíquico 2: Lassie regresa”(26 de febrero). El detective favorito de todos está de vuelta con un nuevo caso. Después de ser emboscado, comienzan a suceder cosas imposibles en Santa Bárbara, lo que ocasiona que Shawn y Gus regresen para ayudar. Sin embargo, no encontrarán lo que esperan en su camino.