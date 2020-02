Comienza el rodaje de la segunda temporada de "The Witcher"

CulturaOcio - Europa Press

La fecha de estreno de esta nueva tanda de episodios sigue siendo un misterio, aunque no se espera que llegue este año. Lauren S. Hissrich, showrunner de la ficción, indicó que el objetivo es estrenarla en 2021, aunque Netflix no ha dicho nada.

Henry Cavill es el protagonista de "The Witcher". Agencia Europa Press

Los fans de The Witcher ya pueden tener la emoción por las nubes, pues la segunda temporada comenzó a rodarse. Tras dos meses del estreno de la primera tanda de episodios, Netflix inició las grabaciones de las nuevas aventuras de Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer en el Continente.

Fue el periodista Daniel Richtman el que reveló la información. Se intuía que el rodaje debía comenzar más pronto que tarde, dada la celeridad con la que se estaba preparando esta segunda temporada, especialmente después de que se filtrara que su producción ya había comenzado. (Puede leer: Vesemir protagonizará "Nightmare of the Wolf", precuela de "The Witcher")

The Witcher Season 2 is now shooting — Daniel Richtman (@DanielRPK) February 17, 2020

Según apunta Comicbook, la preproducción de la segunda temporada inició antes del estreno de la primera, en diciembre de 2019, pero fue hasta este mes de febrero que la idea cogió forma de manera definitiva.

Entre los personajes que aparecerán en los nuevos capítulos estará Nivellen, que será interpretado por Kristofer Hivju, conocido por haber sido Tormund Matagigantes en Juego de tronos. (Puede leer: Así será la segunda temporada de "The Witcher")

La fecha de estreno de esta segunda temporada sigue siendo un misterio, aunque no se espera que llegue este año. Lauren S. Hissrich, showrunner de la ficción, indicó que el objetivo es estrenarla en 2021, aunque aún no hay nada dicho por parte de Netflix. The Witcher está protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra y Eamon Farren.