Los hermanos mexicanos Sebastián y Emiliano Zurita debutan en la creación y dirección con esta comedia latina sobre el amor, un sentimiento universal.

La desgracia de enterarse de que su novia Lucía, a quien le pidió matrimonio públicamente, tenía otro amor es el motor de Cómo sobrevivir soltero, nueva comedia latina de Amazon Prime Video, creada por Sebastián y Emiliano Zurita.

Estos hermanos, que crecieron en el mundo del espectáculo mexicano, pues son hijos de los artistas Humberto Zurita y Christian Bach, se aventuraron a crear, dirigir y producir un proyecto que, si bien no es una biografía, sí está inspirado en algunas experiencias de sus vidas, aunque unas fueron cargadas de dramatismo para hacerlas más divertidas.

“Nunca estuve a punto de casarme, pero sí tuve una novia con quien me quería quedar, pero de repente me di cuenta de que me había equivocado de decisión”, dice Sebastián en referencia a la historia de la que parte la serie que relata, así como de las presiones que viven los actores para mantenerse vigentes, para evadir las preguntas incómodas y para promocionar un producto que saben que no es bueno.

Pero es el amor y el desamor lo que en el fondo marca esta historia, sentimientos que están a prueba en este tiempo de pandemia, una coincidencia que puede impulsar el consumo de la serie.

“No sé qué sea más difícil, si estar en cuarentena solo o con pareja”, dice entre risas Zurita, quien admite que la soledad posibilita “que te vuelvas medio loco, pero no tienes que estar loco con alguien más”.

Comenta también que muchos amigos que decidieron vivir “el cuarentenazo” junto a su pareja, hoy están dispuestos a estar solteros porque la presión del día a día es insostenible.

En ese sentido, la actriz colombiana Juanita Arias sostiene que Cómo sobrevivir soltero es “una comedia universal, y ahora con tanta angustia y tanto estrés esta serie puede ser algo que nos dé paz en el día”.

Arias, quien desde hace años trabaja en México y es muy popular en ese país, llegó al elenco de la serie hace un año, cuando Sebastián Zurita la invitó.

Hizo audiciones para cuatro personajes y, finalmente, se quedó con Julieta, una joven peculiar en su forma de pensar y vestir, un papel muy diferente al que ha interpretado anteriormente.

“Para mí es increíble tener la posibilidad de que Cómo sobrevivir soltero se vea en todo el mundo, y en español. Recuerdo que cuando fui a Los Ángeles, hace como seis años, me decían que era indispensable hablar inglés como norteamericana o no tenía una sola oportunidad. Ahora, poder hacer una serie en español es una fortuna para todos”, dice.

Sebastián Zurita apoya el comentario de la artista colombiana y recuerda que, cuando pensaron en crear la serie y venderla, apostaron por hacer un producto en español que narrara las relaciones amorosas y entre amigos de los latinoamericanos del siglo XXI.

“Lo importante es que los temas de los que hablamos: el amor, el desamor, la soltería y los nervios, para hablar con el otro, son internacionales. Esos valores de la serie se exportan y se entienden”, enfatiza el actor y productor, quien recalca que hoy las plataformas internacionales entienden la necesidad de escuchar y de ver lo que piensan en otras latitudes, y que el reto de los realizadores es producir un producto con calidad de exportación para que compita con el material norteamericano.

Para él, el reto está en buscar un universo que entone con todo el mundo.